8. November 2018, 18:56 Uhr Nordfriedhof Sphinx-Duo erlebt seine Wiedergeburt

Letztlich lässt sich nicht mehr zweifelsfrei klären, wo die beiden Fabelwesen abgeblieben sind; angeblich wurden sie an einen niederbayerischen Steinmetz verkauft. Wo auch immer die beiden verschwundenen Sphinx-Skulpturen gelandet sind, die einst am Eingang zum Münchner Nordfriedhof thronten - nun sollen sie als Rekonstruktionen an ihren angestammten Platz zurückkehren: Die Sphingen, so der früher gebräuchliche Plural, sollen originalgetreu nachgebildet und 2019, anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Münchner Friedhofsverwaltung, aufgestellt werden. Das hat der Gesundheitsausschuss des Stadtrates am Donnerstag beschlossen. Das Gremium folgte damit einem Antrag der CSU-Stadträtin Ulrike Grimm. Eine der Skulpturen bekommt die Stadt übrigens geschenkt. Der Landesinnungsverband des bayerischen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks erklärte sich bereit, in Kooperation mit einer Meisterschule eine Sphinx-Plastik auf der Grundlage von historischem Bildmaterial anzufertigen und der Stadt das fertige Werk kostenlos zu überlassen. Die Öffentlichkeit soll dabei am Entstehungsprozess teilhaben: In einem Zelt auf dem Friedhofsgelände wird man zusehen können, wie das Fabeltier mit Hahnenkopf und Heiligenschein aus dem Stein gehauen wird. Die zweite Skulptur will die Stadt auf eigene Kosten erstellen lassen. Dazu soll es 2019 eine Ausschreibung geben.