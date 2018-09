5. September 2018, 18:49 Uhr Nordfriedhof Münchner Sphinx-Rätsel

Zwei verschwundene Skulpturen sollen rekonstruiert werden

Von Wolfgang Görl

Thomas Manns Novelle "Tod in Venedig" beginnt mit einem Spaziergang des Protagonisten Gustav Aschenbach durch den Englischen Garten, der ihn schließlich zum Nordfriedhof führt, wo er am Eingang die "beiden apokalyptischen Tiere" vorfindet, "welche die Freitreppe bewachen". Allem Anschein nach handelt es sich dabei um zwei in Stein gehauene Sphinxe - Kenner bevorzugen selbstverständlich die kostbare Pluralform "Sphingen" - , die tatsächlich das Portal des von Hans Grässel konzipierten und 1899 eröffneten Friedhofs flankierten. Wer heute auf den Spuren Aschenbachs zum Portikus des Nordfriedhofs wandert, wird aber vergeblich nach den "apokalyptischen Tieren" Ausschau halten. Sie sind verschwunden.

CSU-Stadträtin Ulrike Grimm hat nun beantragt, die Skulpturen rekonstruieren zu lassen und sie zum 200-jährigen Bestehen der Münchner Friedhofsverwaltung im kommenden Jahr wiederaufzustellen. Zur Begründung schreibt sie unter anderem: "Trotz intensiver Suche sind die beiden Sphingen, die in der 50er oder 60er Jahren nach einem Stadtratsbeschluss verkauft wurden, bis heute nicht wieder aufgetaucht." Deshalb solle ein Steinmetz oder Bildhauer beauftragt werden, die Fabelwesen nach den wenigen existierenden Bildvorlagen zu rekonstruieren.

Grimm bezieht sich offenbar auf einen Pressebericht, wonach die Stadt die Figuren verkauft habe, möglicherweise an einen Kunstsammler aus Landshut. Mario Tamme, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landshuter Stadtarchivs, hat in dieser Sache recherchiert, mit dem Ergebnis: Die Spur nach Landshut "hat sich nicht bestätigt". Für Tamme gibt es keinen Anhaltspunkt, dass die Sphingen jemals Landshut erreicht hätten. Und wenn man der Auskunft der Münchner Friedhofsverwaltung traut, ist dies auch kein Wunder. Dort hält man es für ausgeschlossen, dass die Stadt die Skulpturen einfach mal so verhökert haben könnte. Ein Kaufvertrag ist bislang nicht aufgetaucht, nicht mal der Name des angeblichen Käufers ist bekannt. Wahrscheinlich sei, dass die Sphingen im Krieg beschädigt und danach beseitigt wurden. Eines zumindest ist sicher: Es gab sie, und sie sind weg.