Eigentlich ist der Wiener Sänger Norbert Schneider ein Blueser reinsten Wassers. Nach der Geige entdeckte er mit 15 die Gitarre, landete bald in der Hausband der Wiener Blues-Kneipe "Papas Tapas" und in den Tourbands von US-Stars wie Big Jay McNeely oder Bernard Allison. Eigene Alben, erst mit der Vienna City Blues Band, dann mit der eigenen Band R &B Caravan folgten, gewannen Preise und führten ihn ins Vorprogramm von B. B. King, Lou Reed oder Simply Red. Bislang alles auf Englisch singend, fand er 2013 den eigenen Ausdruck im Wiener Dialekt. In dem sang er seitdem mit drei Amadeus' - dem österreichischen Grammy - dekorierte Alben mit eigenen Songs, aber auch Weihnachtsliedern oder Georg-Danzer-Interpretationen ein, die unterschiedlichste Genres zu einem eigenwilligen Austro-Pop verschmelzen. In Österreich ist er damit schon lange ein Star, nun hat ihn auch die Jury des Deutschen Schallplattenpreises schon mit Udo Jürgens verglichen, und so spielt er das aktuelle Programm "So wie's is" mit glänzend besetzter Band immerhin im Prinzregententheater.

Norbert Schneider, Fr., 9. Dez., 20 Uhr, Prinzregententheater, Prinzregentenplatz 12, Tel. 21 83 73 00