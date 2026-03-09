Zum Hauptinhalt springen

Regisseur Norbert Lechner über Geschichtsvermittlung für Kinder„Faschistisches Gedankengut wird immer salonfähiger, da muss man dagegenhalten“

Lesezeit: 4 Min.

Setzt bei Geschichtsvermittlung auf Empathie: Der Augsburger Regisseur Norbert Lechner bei einem Treffen in München kurz vor dem Kinostart seines Spielfilms „Das geheime Stockwerk“.
Setzt bei Geschichtsvermittlung auf Empathie: Der Augsburger Regisseur Norbert Lechner bei einem Treffen in München kurz vor dem Kinostart seines Spielfilms „Das geheime Stockwerk“. Robert Haas

Noch bevor „Das geheime Stockwerk“ in die Kinos kommt, wird Norbert Lechners Spielfilm mit Preisen überhäuft. Darin reist ein Zwölfjähriger ins Jahr 1938. Ein Gespräch mit dem Regisseur, wie er gegen den rechtsradikalen Ungeist ansteuern will.

Interview von Barbara Hordych

Norbert Lechners Spielfilm „Das geheime Stockwerk“ läuft am 12. März in den Kinos an und eröffnet parallel die Schulkinowoche Bayern. Warum die Aufklärung über den Nationalsozialismus in den Schulen früher einsetzen sollte und welche Rolle dabei das Medium Film spielen kann, erzählt er im Interview.

