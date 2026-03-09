Norbert Lechners Spielfilm „Das geheime Stockwerk“ läuft am 12. März in den Kinos an und eröffnet parallel die Schulkinowoche Bayern. Warum die Aufklärung über den Nationalsozialismus in den Schulen früher einsetzen sollte und welche Rolle dabei das Medium Film spielen kann, erzählt er im Interview.
Regisseur Norbert Lechner über Geschichtsvermittlung für Kinder„Faschistisches Gedankengut wird immer salonfähiger, da muss man dagegenhalten“
Lesezeit: 4 Min.
Noch bevor „Das geheime Stockwerk“ in die Kinos kommt, wird Norbert Lechners Spielfilm mit Preisen überhäuft. Darin reist ein Zwölfjähriger ins Jahr 1938. Ein Gespräch mit dem Regisseur, wie er gegen den rechtsradikalen Ungeist ansteuern will.
Interview von Barbara Hordych
