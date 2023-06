Junge Menschen mit Talent und Leidenschaft zu fördern, die ohne wirtschaftliche Unterstützung ihre Aus- und Weiterbildungsziele nicht verwirklichen könnten, das ist das Ziel der in München ansässigen gemeinnützigen Norbert-Janssen-Stiftung. Dabei hilft sie im Bereich der schönen Künste, der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, des Sports und Handwerks sowie der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Auf Einladung der Stiftung geben nun zwei der von der Stiftung geförderten und inzwischen preisgekrönten Talente ein Benefizkonzert im Einstein Kulturzentrum: Carlo Lay, Violoncello, und Emanuel Roch, Klavier, werden Werke von J. S. Bach, Ravel, Beethoven, Schuhmann und Debussy spielen. Der 22-jährige Carlo Lay studiert bei Danjulo Ishizaka an der Universität der Künste Berlin und bei Sol Gabetta an der Musikakademie Basel. Er ist Mitbegründer des Avin Trios, das beim Anton-Rubinstein-Wettbewerb für Kammermusik 2022 ausgezeichnet wurde. Emanuel Roch, Jahrgang 1998, studierte Klavier bei Antti Siirala an der Hochschule für Musik und Theater München und absolvierte zahlreiche Meisterkurse. Als sein erstes Klavierkonzert mit den Thüringer Symphonikern uraufgeführt wurde, war er erst zwölf Jahre alt.

Benefizkonzert der Norbert-Janssen-Stiftung mit Carlo Lay und Emanuel Roch, 18. Juni, 18 Uhr, Einstein Kulturzentrum, Einsteinstr. 42, Eintritt frei, Kartenreservierung info@janssen-stiftung.de