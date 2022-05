"Natürlich will niemand sechzig werden, jedenfalls nicht als Jubilar, und natürlich will niemand, der bei Sinnen ist, ein Fest, um das auch noch zu feiern, aber obwohl ich alles darangesetzt hatte, es zu verhindern, war ich in die erwartbaren Abläufe geschlittert und musste mich am Ende vielleicht wirklich als bedeutender Künstler (...) ganz nach dem Geschmack des Publikums wie ein Pfau ausstopfen und vorführen lassen." Mit diesem Satz beginnt Norbert Gstreins Roman "Der zweite Jakob", der im vergangenen Jahr erschien, und natürlich darf man davon nicht auf den Schriftsteller selbst schließen, der im vergangenen Jahr 60 wurde, und selbstverständlich sollte man nicht daraus folgern, dass ihm Feste grundsätzlich nicht behagen, insbesondere wenn er damit als bedeutender Künstler gewürdigt und gewiss nicht wie ein Pfau vorgeführt wird. Daher wird Norbert Gstrein allem Vernehmen nach nicht verhindert sein, wenn er an diesem Dienstag in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in einer öffentlichen Verleihung den Thomas-Mann-Preis erhält.

Thomas-Mann-Preis an Norbert Gstrein, Dienstag, 31. Mai, 19 Uhr, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Residenz, Max-Joseph-Platz 3, Eintritt frei