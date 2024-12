Wer neben „Historiker“ und „Publizist“ als Berufsbezeichnung „Heimatpfleger“ angebe, der müsse es sich gefallen lassen, gefühlt dreimal pro Woche gefragt zu werden, was ein solcher denn sei und was es mit diesem sonderbaren Begriff „Heimat“ denn auf sich habe, sagt Norbert Göttler. Was das für ihn ist, das erklärt der ehemals hauptberufliche Heimatpfleger, der zuerst für den Landkreis Dachau, dann für den Bezirk Oberbayern tätig war, unermüdlich in Seminaren und Vorträgen. Etwa am 1. Februar im VHS-Haus Buchenried. Seit 2023 ist er in Rente und widmet er sich nun verstärkt wieder der Schriftstellerei. Vor Kurzem hat der gebürtige Dachauer ein Buch über Künstlerorte in Oberbayern herausgegeben: „Malerluft und Malerlust“ erzählt von Künstlerkolonien und Malerorten, anschaulich angereichert mit stimmungsvollen Fotografien. Wer nun allerdings angesichts der lametta- und klischeelastigen Weihnachtstage ein heimattümelndes Idyll beim Heimatpfleger erwartet, sollte sich in „seiner Woche“ auf die eine oder andere Irritation gefasst machen.