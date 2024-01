"My Point of View" nennt Nomi Baumgartl die Aufnahme, die Charles Schumann bei der Show von Yohji Yamamoto 1991 in Tokio zeigt. Diese und weitere Fotografien von Baumgartl sind in der Ausstellung "Eternal Icons by Nomi Baumgartl" in der Münchner Leica Galerie zu sehen.

(Foto: Nomi Baumgartl)