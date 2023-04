Von Philipp Crone

Es ist alles, nur nicht einladend, dieses weltbeste Restaurant. Ben von Stebut, ein Mann mit Arbeitsbart und Jungbärenstatur, steht an einem Donnerstag im Januar in einer neblig-kalten Vorgartenlandschaft und zeigt auf den Weg. Der führt zum Noma. Das ist als bestes der Welt bekannte Restaurant, keines wurde so oft ausgezeichnet, drei Michelin-Sterne hat es natürlich auch. Der 25-jährige Münchner hält seine Handy-Kamera vor sich und im Grau des kalten Kopenhagener Vorstadtmorgens um 8.30 Uhr erscheint ein ebensograuer Steinweg, ganz hinten sind Baracken zu erahnen. Hier startet achteinhalb Stunden später die kulinarische Reise der Noma-Gäste in 14 Gängen, die dafür vor Monaten reserviert haben und 530 Euro zahlen. Ohne Getränke. Ben von Stebut, jüngster Sous-Chef des Hauses, beginnt um neun mit seinem 13-Stunden-Tag.