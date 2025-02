Wasserscheid machte ihre Ausbildung an der „Neuen Münchner Schauspielschule“ und war danach auf verschiedenen Bühnen wie der Schauburg München, dem Nationaltheater Mannheim und der Luisenburg in Wunsiedel zu sehen. Seit 2010 ist sie festes Ensemblemitglied am Metropoltheater in München. Aus Film und Fernsehen ist Wasserscheid vor allem als Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser im Franken-Tatort und als Jessie in den Eberhofer-Krimis bekannt.

Eine Premiere ist es nicht nur für Eli Wasserscheid - auch Dorothee Bär wird zum ersten Mal eine Rolle auf der Salvatorbühne haben.