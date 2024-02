Am 28. Februar gibt es wieder Salvator-Bier und Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg . Wer beim traditionellen Singspiel wen spielt - ein Überblick:

Thomas Unger

2023 hat der in Unterhaching aufgewachsene Thomas Unger ("Tatort", "Garmisch-Cops") das erste Mal Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gespielt - eine gelungene Premiere, wenn man dem Nürnberger Original glauben darf, der nach dem Singspiel sagte: "Meiner Frau hat es auch gefallen." 15 Jahre lang war Söder davor von Stephan Zinner dargestellt worden.

Stefan Murr

Stefan Murr ist ein besonders vielfältiger Nockherberg-Schauspieler: Er gab schon Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Florian Pronold (SPD) und Andreas Scheuer (CSU). Inzwischen ist für ihn die Rolle des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vorgesehen.

Sina Reiß

Sina Reiß wurde zwar in Berlin geboren, gab 2019 die Grünen-Politikerin Katharina Schulze aber so überzeugend, dass Schulze Reiß "cooler als sich selbst" fand. Dieses Mal ist sie erneut als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag vorgesehen.

Thomas Limpinsel

Thomas Limpinsels geplanter Auftritt 2020 auf dem Nockherberg fiel aus: Corona. Der Schauspieler (unter anderem schon zu sehen in der Bernd-Eichinger-Produktion "Der Untergang") soll wie 2023 erneut den stellvertretenden Bundeskanzler Robert Habeck (Die Grünen) geben.

Nikola Norgauer

Nikola Norgauer stellte beim Singspiel schon ihre Wandlungsfähigkeit vor: 2016 spielte sie Ursula von der Leyen (CDU), 2018 Natascha Kohnen (SPD) und 2019 Andrea Nahles (SPD). Inzwischen parodiert sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Christian Pfeil

Der gebürtige Thüringer und Wahl-Münchner Christian Pfeil war im vergangenen Jahr zum ersten Mal dabei. Er wird auch in diesem Jahr wieder in die Rolle von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schlüpfen, über den er sagt: "Politisch hat sich diese Figur nicht entwickelt."

David Zimmerschied

In diesem Jahr zum zweiten Mal dabei ist David Zimmerschied. Der Neffe des Kabarettisten Sigi Zimmerschied tritt als CDU-Chef Friedrich Merz auf.

Roland Schreglmann

Ebenfalls zum zweiten Mal auf dem Nockherberg zu erleben: Roland Schreglmann. Er wird CSU-Generalsekretär Martin Huber spielen.

Gerhard Wittmann

Viele kennen ihn unter anderem aus der "Eberhofer"-Krimireihe. Beim Nockherberg wird Gerhard Wittmann den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) spielen - eine Rolle, die er schon mehrfach ausgefüllt hat.

Judith Toth

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr Judith Toth mit von der Partie. Sie spielt die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Die 42-Jährige hat in München Schauspiel studiert und hat laut eigener Aussage in den vergangenen Wochen Kanibers Gestik und Mimik eingehend studiert. "Die Ministerin ist eine tolle Rollenvorlage", sagt sie.

Natalie Hünig

Sie ist die große Unbekannte im diesjährigen Nockherberg-Programm: Auf der Liste, die die Rollen und ihre Darsteller für das Singspiel festhält, steht neben Natalie Hünigs Namen lediglich ein Fragezeichen. 2020 hätte sie schon einmal Saskia Esken darstellen sollen, damals fiel die Veranstaltung aber wegen der Corona-Pandemie aus.