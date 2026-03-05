„An alle sozialistischen Klugscheißer kann ich nur sagen: Schleicht euch aus Bayern!“
MeinungKritik am Politiker-DerbleckenDie CSU nörgelt den Nockherberg kaputt
Kommentar von René Hofmann
Im vergangenen Jahr traf es den Fastenredner Maximilian Schafroth, jetzt sind die Singspiel-Autoren dran: Die Kritik von Führungsfiguren der bayerischen Regierungspartei zielt auf den Wesenskern des Derbleckens.
Der Ärger von Partei-Granden an Teilen der Nockherberg-Darbietung fällt so scharf aus, dass sich Grundsatzfragen stellen: Was ist beim Derblecken erlaubt? Und wer definiert das?
