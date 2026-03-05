Zum Hauptinhalt springen

MeinungKritik am Politiker-DerbleckenDie CSU nörgelt den Nockherberg kaputt

Portrait undefined René Hofmann

Kommentar von René Hofmann

Lesezeit: 1 Min.

Hatte dieses Mal weniger Spaß als sonst beim Singspiel: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seinem Double Thomas Unger (rechts).
Hatte dieses Mal weniger Spaß als sonst beim Singspiel: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seinem Double Thomas Unger (rechts). Peter Kneffel/dpa

Im vergangenen Jahr traf es den Fastenredner Maximilian Schafroth, jetzt sind die Singspiel-Autoren dran: Die Kritik von Führungsfiguren der bayerischen Regierungspartei zielt auf den Wesenskern des Derbleckens.

„An alle sozialistischen Klugscheißer kann ich nur sagen: Schleicht euch aus Bayern!“

Zur SZ-Startseite

Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg
:„Merz wird da zu sehr als Depp dargestellt“: Überraschend harte Kritik aus der CSU am Singspiel

Der Ärger von Partei-Granden an Teilen der Nockherberg-Darbietung fällt so scharf aus, dass sich Grundsatzfragen stellen:  Was ist beim Derblecken erlaubt? Und wer definiert das?

SZ PlusVon René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite