Stephan Zinner ist bekannt in diesem Kiosk, aber dass er gleich derart prominent in Szene gesetzt wird, war ihm nicht bewusst. Der Kabarettist lächelt Anfang Februar als Stammkunde des Monats im kleinen Café-Kiosk an der Nordendstraße in Schwabing von einem Jahreskalender. Hier gibt es Kaffee, aber auch Informationen in den Zeitschriftenregalen, die Zinner benötigt für seine erste Rede als Fastenprediger am Nockherberg.