Nebel steigt auf – oder ist es Rauch aus den Nüstern eines Ungeheuers? Vogelmenschen stürmen auf die Bühne, schwarzglänzende Raben, einer setzt sich ans Schlagzeug, der nächste krallt sich die Gitarre. Aber in was für eine Welt sind sie da hineingeraten? Auf der einen Seite macht sich eine rostige Wellblech-Baracke breit. Auf der anderen bilden traurig herunterhängende Säcke eine Art Felswand, hinter der, das ahnt man, nichts Gutes lauert.