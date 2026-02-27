Am 4. März gibt es wieder Salvator-Bier und Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg . Wer beim traditionellen Singspiel wen spielt – ein Überblick:

Thomas Unger (als Markus Söder)

(Foto: Robert Haas)

Bereits zum vierten Mal spielt der in Unterhaching aufgewachsene Thomas Unger („Tatort“, „Daheim in den Bergen“) Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Der echte Söder gilt als Fan seines Doubles, zumindest sagte das Nürnberger Original nach der Premiere 2023: „Meiner Frau hat es auch gefallen.“ 15 Jahre lang war Söder davor von Stephan Zinner dargestellt worden, der heuer zum ersten Mal als Fastenprediger mitwirkt.

Stefan Murr (als Hubert Aiwanger)

(Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Stefan Murr nennen sie auf dem Nockherberg eine „Allround-Waffe“, so viele Rollen hatte der Schauspieler bereits. Er gab unter anderem den Andreas Scheuer (CSU), den Alexander Dobrindt (CSU) und – um beim Thema Waffen zu bleiben – den Ex-Verteidigungsminister und CSU-Posterboy Karl-Theodor zu Guttenberg. Inzwischen hat er die Unionsmänner hinter sich gelassen und spielt nun zum dritten Mal die Rolle des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

David Zimmerschied (als Friedrich Merz)

(Foto: Florian Peljak)

In diesem Jahr zum vierten Mal dabei ist David Zimmerschied, wieder in der Rolle von CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz, der fast 30 Jahre älter ist als der Schauspieler. Es ist Zimmerschieds erster Merz-Auftritt, nachdem der Politiker Kanzler wurde. Als solcher liefere Merz dem Schauspieler großartiges Material, jeder Ausrutscher sei gerne willkommen, sagte Zimmerschied Anfang Februar.

Sina Reiß (als Katharina Schulze)

(Foto: Robert Haas)

Nach einem Jahr Pause ist Sina Reiß („Servus Baby“, „Der Fall Collini“) zurück in ihrer Rolle als Katharina Schulze, bereits von 2019 bis 2024 verkörperte die in Berlin geborene Schauspielerin die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Bei Reiß‘ Premiere 2019 gab die echte Grünen-Politikerin Schulze zu Protokoll, dass sie Reiß „cooler als sich selbst“ fand. Hohes Lob also.

Thomas Limpinsel (als Jens Spahn)

(Foto: Robert Haas)

Weil der ehemalige Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) aus der Politik ausgeschieden ist, musste Thomas Limpinsel flexibel werden. Statt Bündnis90/Die Grünen heißt es jetzt Union, statt Wirtschaftsminister Habeck Bundestagsfraktionschef Jens Spahn. Limpinsel war bereits in Serien wie dem „Tatort“ zu sehen, und in Filmen wie „Der Untergang“ oder „Der Fall Collini“.

Nikola Norgauer (als Bärbel Bas)

(Foto: Malin Wunderlich/dpa)

Nikola Norgauer stellt beim Singspiel stets ihre Wandlungsfähigkeit zur Schau: Dieses Jahr spielt sie in ihrer bereits sechsten Nockherbergrolle die Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), im Jahr zuvor verkörperte sie noch deren Parteikollegen und damaligen (Noch-) Kanzler Olaf Scholz. Ebenfalls zu ihren Figuren gehörten: Ursula von der Leyen (CDU), Natascha Kohnen (SPD) und Andrea Nahles (SPD).

Wowo Habdank (als Alexander Dobrindt)

(Foto: Malin Wunderlich/dpa)

Wowo Habdank kehrt zurück auf den Nockherberg: Dieses Jahr spielt er den CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Verglichen mit seiner vorherigen Rolle, die er von 2014 bis 2018 ausfüllte, ist das eine politische 180-Grad-Wende. Damals war er Anton Hofreiter von den Grünen.

Gerhard Wittmann (als Dieter Reiter)

(Foto: Catherina Hess)

Viele kennen ihn aus der „Eberhofer“-Krimireihe: Beim Nockherberg wird Gerhard Wittmann den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) spielen – eine Rolle, die er seit 2015 ausfüllt und aus der er inzwischen kaum mehr wegzudenken ist.

Judith Toth (als Michaela Kaniber)

(Foto: Peter Kneffel/dpa)

Zum dritten Mal übernimmt Judith Toth die Rolle der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Die 42-jährige Toth hat in München Schauspiel studiert.