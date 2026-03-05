Zum Hauptinhalt springen

Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg„Merz wird da zu sehr als Depp dargestellt“: Überraschend harte Kritik aus der CSU am Singspiel

Lesezeit: 4 Min.

Der Faun lockt mit der Panflöte: Thomas Limpinsel umgarnt als bocksbeiniger Jens Spahn Kanzler Friedrich Merz (David Zimmerschied).
Der Faun lockt mit der Panflöte: Thomas Limpinsel umgarnt als bocksbeiniger Jens Spahn Kanzler Friedrich Merz (David Zimmerschied). Robert Haas

Der Ärger von Partei-Granden an Teilen der Nockherberg-Darbietung fällt so scharf aus, dass sich Grundsatzfragen stellen:  Was ist beim Derblecken erlaubt? Und wer definiert das?

Von René Hofmann

Markus Söder wirkte unzufrieden. Und das nicht nur einmal. Stephan Zinners Debüt als Fastenredner auf dem Nockherberg? „Guter Start“, meinte der Ministerpräsident kurz angebunden: „Da war viel Gutes dabei.“

Reaktionen auf Fastenpredigt und Singspiel
:„Es war heute kein Derblecken mehr“

Die Meinungen zur ersten Rede des neuen Fastenpredigers Stephan Zinner gehen weit auseinander, beim Urteil über das Singspiel bei der Starkbierprobe am Nockherberg ist sich das Publikum aber einig.

Von Philipp Crone

