Markus Söder wirkte unzufrieden. Und das nicht nur einmal. Stephan Zinners Debüt als Fastenredner auf dem Nockherberg? „Guter Start“, meinte der Ministerpräsident kurz angebunden: „Da war viel Gutes dabei.“
Lesezeit: 4 Min.
Der Ärger von Partei-Granden an Teilen der Nockherberg-Darbietung fällt so scharf aus, dass sich Grundsatzfragen stellen: Was ist beim Derblecken erlaubt? Und wer definiert das?
Von René Hofmann
