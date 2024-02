Von Philipp Crone

Das Urteil über FDP-Chef Christian Lindner fällt eindeutig aus. "Am Anfang hatten seine Interventionen ja noch eine Eleganz, mittlerweile sind sie nur noch verzweifelt." Lindner wird auch in diesem Jahr beim Singspiel zum Starkbieranstich auf dem Nockherberg als Figur vertreten sein, wieder gespielt von Christian Pfeil. Der sitzt am Donnerstagnachmittag in einem Lokal am Hauptbahnhof, in das Veranstalter Paulaner geladen hat, und vernichtet sein Double mit präzisen Sätzen. Das darf er natürlich in seiner Funktion als Schauspieler. Was er nicht darf, ist wie immer: Zu viel vom Stück verraten. Und so wird dieser Nachmittag auch zum ungeplanten Wettstreit der Derblecken-Schauspieler, wer am elegantesten möglichst wenig zum Inhalt sagt.