Zum Einstieg gleich die Umstände ansprechen, die zum Engagement geführt haben – mit diesem rhetorischen Kniff hat Stephan Zinner sein Debüt als Fastenredner auf dem Nockherberg begonnen, zu dem er – was es lange nicht mehr gegeben hatte – in einer kurzen Lederhose erschien. Nicht all seine Freunde und Bekannten seien begeistert gewesen, dass er die Rede halte, die mehr Aufmerksamkeit erfährt als die meisten Regierungserklärungen, meinte der 51-Jährige: „Mein Vater schon, der ist Weißbiertrinker und hofft, glaube ich, dass Teile der Gage in Naturalien ausgezahlt werden“, sagte Zinner. Sein Management aber habe gestöhnt und gefragt: „Warum machst du das? Es läuft doch. Dieser Schleudersitz.“
Politiker-Derblecken auf dem NockherbergEine Rede, die viele streifte, aber wenige wirklich traf
Lesezeit: 4 Min.
Bei seinem ersten Auftritt als Fastenredner geht Stephan Zinner auf Nummer sicher: Er teilt in viele Richtungen aus, aber nicht im großen Stil. Das kommt gut an – jedenfalls bei den anwesenden Politikerinnen und Politikern.
Von René Hofmann
Kritik zum Singspiel am Nockherberg:Eine Horde Drachentöter stolpert durch den Irrsinn der Weltlage
Tobt die Menschheit heftiger, als es sich Satiriker ausdenken könnten, gerät ein Nockherberg-Singspiel zum schwierigen Unterfangen. Trotzdem gelingt es – und ein Gesangsduell liefert den schönsten Moment.
