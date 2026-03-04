Zum Hauptinhalt springen

Politiker-Derblecken auf dem NockherbergEine Rede, die viele streifte, aber wenige wirklich traf

Lesezeit: 4 Min.

Neuer Look, neuer Redner: Stephan Zinner bei seinem Nockherberg-Debüt am Beton-Rednerpult im Brutalismus-Stil vor einem Foto, das den Blick vom Olympiaberg auf das ehemalige Olympische Dorf zeigt.
Neuer Look, neuer Redner: Stephan Zinner bei seinem Nockherberg-Debüt am Beton-Rednerpult im Brutalismus-Stil vor einem Foto, das den Blick vom Olympiaberg auf das ehemalige Olympische Dorf zeigt. Robert Haas

Bei seinem ersten Auftritt als Fastenredner geht Stephan Zinner auf Nummer sicher: Er teilt in viele Richtungen aus, aber nicht im großen Stil. Das kommt gut an – jedenfalls bei den anwesenden Politikerinnen und Politikern.

Von René Hofmann

Zum Einstieg gleich die Umstände ansprechen, die zum Engagement geführt haben – mit diesem rhetorischen Kniff hat Stephan Zinner sein Debüt als Fastenredner auf dem Nockherberg begonnen, zu dem er – was es lange nicht mehr gegeben hatte – in einer kurzen Lederhose erschien. Nicht all seine Freunde und Bekannten seien begeistert gewesen, dass er die Rede halte, die mehr Aufmerksamkeit erfährt als die meisten Regierungserklärungen, meinte der 51-Jährige: „Mein Vater schon, der ist Weißbiertrinker und hofft, glaube ich, dass Teile der Gage in Naturalien ausgezahlt werden“, sagte Zinner. Sein Management aber habe gestöhnt und gefragt: „Warum machst du das? Es läuft doch. Dieser Schleudersitz.“

Zur SZ-Startseite

Kritik zum Singspiel am Nockherberg
:Eine Horde Drachentöter stolpert durch den Irrsinn der Weltlage

Tobt die Menschheit heftiger, als es sich Satiriker ausdenken könnten, gerät ein Nockherberg-Singspiel zum schwierigen Unterfangen. Trotzdem gelingt es – und ein Gesangsduell liefert den schönsten Moment.

SZ PlusVon Wolfgang Görl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite