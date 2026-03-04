Zum Einstieg gleich die Umstände ansprechen, die zum Engagement geführt haben – mit diesem rhetorischen Kniff hat Stephan Zinner sein Debüt als Fastenredner auf dem Nockherberg begonnen, zu dem er – was es lange nicht mehr gegeben hatte – in einer kurzen Lederhose erschien. Nicht all seine Freunde und Bekannten seien begeistert gewesen, dass er die Rede halte, die mehr Aufmerksamkeit erfährt als die meisten Regierungserklärungen, meinte der 51-Jährige: „Mein Vater schon, der ist Weißbiertrinker und hofft, glaube ich, dass Teile der Gage in Naturalien ausgezahlt werden“, sagte Zinner. Sein Management aber habe gestöhnt und gefragt: „Warum machst du das? Es läuft doch. Dieser Schleudersitz.“