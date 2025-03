Von Philipp Crone

Es passiert selten, dass Gäste des Starkbieranstichs am Nockherberg nach der Fastenpredigt lange nachdenken müssen über ihr Urteil. An diesem Mittwoch ist das anders. Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, sagt gleich: „Ich habe schon bessere Reden gehört.“ Aber dann muss auch er kurz überlegen, was ihn eigentlich gestört hat. „Es war sehr direkt, es war sehr kritisch“, und wie immer gab es auch Momente, in denen nahezu alle Gäste im Saal über eine Pointe von Maxi Schafroth herzhaft gelacht haben. „Aber er hat schon auch einige Male den respektvollen Abstand zu den Derbleckten in den vorderen Reihen nicht eingehalten.“ Dreesen vermisst letztlich trotz aller Kritik, die in so eine Rede gehört, dass Schafroth „die grundsätzliche Wertschätzung für die Menschen nicht behalten hat“.