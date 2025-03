Von Wolfgang Görl

Maxi Schafroth, der Bußprediger, tritt erstmals in Mönchskutte auf die Salvatorbühne, und in den ersten Minuten klingt es so, als wollte er Zerknirschung zelebrieren. „Wir haben das Rad der Zeit zu schnell gedreht, die Leut mit unseren woken Faxen überfordert. Entschuldigung. Mea Culpa.“ Dann aber kommen fünf Mönche des Ordens der Allermindersten auf die Bühne und es erklingt ein wütender Rock-Song, „Aug um Aug, Zahn um Zahn“ heißt er, und vorbei ist es mit der Büßerhaltung. Schafroth schaltet den Söder ein: „Abrechnen mit den Spinnern! Da vorn am Berliner Tisch. Die Sellerie-Fetischisten. Nur Tofu im Hirn. Bubatz in der Birne.“ So geht das eine Weile, doch schließlich besinnt er sich. Schluss mit Grünen-Bashing, Schluss mit dem Söder-Radau, er zieht die Kutte aus und spricht von da in seinem Ton.