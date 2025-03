Die Starkbierzeit beginnt rund zwei Wochen nach dem Aschermittwoch. Der fällt heuer auf den 5. März. Um das Wochenende mitzunehmen, beginnt das Starkbierfest auf dem Nockherberg 2025 am 14. März und dauert bis zum 6. April , das ist eine Woche vor Palmsonntag. Die Starkbierprobe mit Politiker-Derblecken und Singspiel findet am 12. März statt .

Ursprünglich ist der „Josefitag“ der Stichtag für die Starkbierprobe – diese soll, so will es die Tradition, „um den 19. März“ herum stattfinden. Doch das hat sich für Brauerei und Gastronomie als wenig praktikabel erwiesen, denn das Starkbier ist ja eine Sache für die Fastenzeit. Weil aber Aschermittwoch – deren Anfang – und Ostern – deren Ende – bewegliche Feiertage sind, wäre die Dauer des Starkbierfests jedes Jahr anders. Deshalb ändern sich Beginn und Ende wie auch der Termin der Starkbierprobe von Jahr zu Jahr.

Wo und wann laufen das Derblecken und das Singspiel heute im TV?

Für den Bayerischen Rundfunk ist das Nockherberg-Spektakel der Quotenbringer des Jahres. Deshalb wird die Übertragung weit über die eigentliche Dauer von Fastenpredigt und dem anschließenden Singspiel ausgedehnt: Der BR beginnt am 12. März um 19 Uhr mit der Übertragung und sendet inklusive diverser Vor- und Nachbereitungsrunden bis 0.30 Uhr.

Wer schreibt das Singspiel, wer komponiert die Musik und wer steht als Politiker-Parodie auf der Bühne?

Das Team für Text und Musik steht seit 2018: Die Dialoge schreiben Richard Oehmann und Stefan Betz, die Lieder und die Zwischenmusik kommen von Martin Probst, der als Nachfolger von Tobias Weber neuer musikalischer Leiter ist. Viel Neues gibt es heuer bei der Schauspieler-Besetzung nicht. Neu im Ensemble ist Eli Wasserscheid, die die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär geben wird. Gerätselt wird, ob es der letzte Auftritt von Nikola Norgauer sein wird – das hängt wohl davon ab, welche Rolle ihr Charakter, Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz, künftig in der Politik einnimmt.

Wer hält die Fastenpredigt?

Zum fünften Mal wird 2025 Maximilian „Maxi“ Schafroth die Fastenpredigt halten – nicht in der Kutte des Bruders Barnabas, sondern voraussichtlich so wie in den vergangenen Jahren, ausgesprochen zivil in Karohemd und Trachtenjanker.

Schafroth, der erste Schwabe im Amt des Fastenpredigers, steht auf breiten Schultern: 1780 gab es im Kloster Neudeck in der Au den ersten feierlichen Salvatoranstich. 1806 pachtete Franz Xaver Zacherl die Paulaner-Brauerei und führte bald danach einen öffentlichen Starkbier-Ausschank ein – immer im April für acht Tage. Bald wurden die Festivitäten von Komödianten und Bänkelsängern unterhaltend umrahmt. 1891 erlebte das Starkbierfest, von der Au längst auf den Nockherberg umgezogen, seine erste Rede: Der populäre Volkssänger Jakob „Papa“ Geis unterhielt, wie es in der Chronik heißt, ein „äußerst gewähltes Herrenpublikum“. Ihm folgte in den 1920er- und 1930er-Jahren Ferdinand Weisheitinger, genannt Weiß Ferdl, dessen Vortrag eher unpolitisch blieb.

Nach dem Krieg hielten die Rede der Schauspieler Adolf Gondrell, der Radio-Journalist Emil Vierlinger und der Roider Jackl, der berühmte Gstanzlsänger. Nach weiteren Versuchen mit dem Kabarettisten Klaus Havenstein, dem BR-Redakteur Franz Schönhuber – später Gründer der Partei „Die Republikaner“ – und dem Karikaturisten Ernst Maria Lang betrat 1982 ein künftig stilprägendes Duo die Bühne: Der Journalist Hannes Burger schrieb die Texte, der äußerst beliebte Schauspieler Walter Sedlmayr trug sie vor. Nach dem Mord an Sedlmayr 1990 folgten Toni Berger, Max Grießer – er als Erster in der Mönchskutte des Bruders Barnabas –, Erich Hallhuber und Gerd Fischer.

2004 begann, was der BR selbst den „Einzug der Kabarettisten“ nennt: Bruno Jonas, Django Asül und Michael Lerchenberg brachten einen neuen Ton auf die Bühne – schon allein, weil sie ihre Texte selbst schrieben. 2011, genau 120 Jahre nach der ersten Nockherberg-Rede, fiel eine Bastion bayerischer Männer-Vorherrschaft: Luise Kinseher, die erste Frau als Fastenpredigerin, kam als „Mama Bavaria“ auf die Bühne – beliebt und erfolgreich, bis sie 2018 ihren Abschied verkündete und das Rednerpult frei machte für Schafroth.

Wie viele Leute kommen zur Starkbierprobe?

Der große Saal am Nockherberg fasst 600 Menschen – so viele werden auch eingeladen. Sie sind an diesem Abend Gäste der Brauerei, deshalb kann auch niemand Tickets für das Event kaufen. Die Einladung gilt jeweils für eine Person – nur der Münchner Oberbürgermeister und der bayerische Ministerpräsident dürfen in Begleitung kommen, meistens in der ihrer Ehefrauen. Das würde auch für den Bundeskanzler gelten, wenn er denn mal käme.

Was kostet die Mass Salvator-Bier?

Die Erlaubnis, ihr Bier öffentlich auszuschenken, erhielten die Paulaner-Mönche von Kurfürst Maximilian III. Joseph im Jahr 1751. Sie galt aber nur für einen Tag, den 2. April – das ist der Festtag des Ordensgründers Franz von Paola. Daher gaben die Mönche ihrem Gebräu den Namen „Sankt-Vater-Bier“. Aus diesem Namen entstand im Laufe der Zeit die Bezeichnung „Salvator“.

Im Jahr 2025 kostet eine Mass davon 14,50 Euro, 2024 waren es 14 Euro. Zum Vergleich: Auf dem Oktoberfest 2024 lag der Preis für eine Mass zwischen 13,60 und 15,30 Euro.

Ist der Ablauf ansonsten wie immer?

Die Starkbierprobe 2024 war ein großes letztes Mal: Seit 2007 war Paulaner-Chef Andreas Steinfatt das Gesicht der Brauerei auf dem Nockherberg; dem Unternehmen gehörte er von 1995 an, seit 2006 war er Mitglied der Geschäftsführung. Nun hat er Paulaner verlassen und wird erstmals nicht als Gastgeber, sondern als Gast an der Starkbierprobe teilnehmen.

Ihn ersetzt die Kabarettistin Luise Kinseher, Fastenpredigerin von 2011 bis 2018. Sie hat angekündigt, nicht als „Mama Bavaria“ die Bühne zu betreten, sondern als sie selbst.

Kinseher wird also zum ersten Mal zu Beginn der Veranstaltung den ersten Krug Starkbier in Händen halten und ihn dem bayerischen Ministerpräsidenten reichen mit den Worten: „Salve pater patriae! Bibas, princeps optime!“ – „Sei gegrüßt, Vater des Vaterlandes! Trinke, bester Fürst!“ Danach wird das Derblecken seinen Lauf nehmen, und es ist auch heuer anzunehmen, dass Markus Söder, derzeitiger „bester Fürst“, davon nicht ausgenommen wird.