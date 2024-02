Kommentar von René Hofmann

Die Rede, die Maximilian Schafroth zur Salvator-Probe auf dem Nockherberg gehalten hat, dauerte knapp eine Stunde. Was er zu sagen hatte, füllte zehn eng beschriebene Manuskriptseiten. In Erinnerung bleiben wird vor allem eines - die Botschaft, die er ins Land schicken wollte: der Appell zur Mäßigung an die versammelten politischen Kräfte. Das Bollwerk des Respekts, für das er warb: eine ganz eigene Brandmauer gegen die rechtsradikalen Kräfte, die sich in der AfD sammeln.