Interview von Sabine Buchwald

Gerhard Wittmann ist das perfekte Dieter-Reiter-Double auf dem Nockherberg. Mit seiner markanten Nase und den verschmitzten Augen sieht der Schauspieler dem Münchner Oberbürgermeister auch ohne blond-graue Perücke ziemlich ähnlich. Seit 2015 steht der 59 Jahre alte Wittmann in der Rolle des OB beim Singspiel auf der Bühne. Wittmann spricht Bairisch, was er auch seit Jahren in der Rolle als Leopold Eberhofer in den Rita-Falk-Verfilmungen und als Ermittler in der Krimi-Reihe "Laim" beweist.