Von Franz Kotteder

"Schee, dass's do seids!", das sind eigentlich immer die ersten Worte, sobald Andreas Steinfatt eine Bühne betritt oder zum Mikrofon greift. Es ist seine Art, einen Raum und das darin befindliche Publikum einzunehmen, von der ersten Minute an. Was ihm schon rein optisch keine Probleme bereitet, ist er doch "ein Brackl Mannsbild", wie man in Bayern so sagt - groß und breit und kräftig, mit einem Händedruck, bei dem man schon mal um die eigene Pfote fürchtet. Denn, jawohl: Das ist schon eine richtige "Pratzn", um im bayerischen Idiom zu bleiben, die einem da entgegengestreckt wird.