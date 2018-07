25. Juli 2018, 18:49 Uhr Nobelhotel Runderneuerung

Bayerischer Hof renoviert Banketträume und Palaiskeller

Von Franz Kotteder

Von Beständigkeit ist nur der Wandel. Das ist ein allgemeiner Lebensgrundsatz, aber er passt auf Hotels besonders gut. Und noch besser, wenn man dabei an den Bayerischen Hof denkt. Denn das Luxushotel am Promenadeplatz hat eigentlich immer irgendwo im Haus eine Baustelle. Inhaberin Innegrit Volkhardt will das Haus aus einer reichen Vergangenheit behutsam im 21. Jahrhundert ankommen lassen und modernisiert so nach und nach die Räumlichkeiten, vor allem mit Hilfe des belgischen Kunsthändlers und Interior Designers Axel Vervoordt. Der hat bereits die beiden Restaurants Atelier und Garden im Erdgeschoss des Hauses umgestaltet, das hauseigene Kino, die Palaishalle im Palais Montgelas an der Ostseite des Hotelareals sowie die stolze 350 Quadratmeter große Penthouse Garden Suite im achten Stock des Hauses.

Eigentlich nützt Volkhardt alle zwei Jahre ihren kulinarischen Rundgang durchs Haus, um die verschiedenen Bars und Restaurants vorzustellen. Aber auch in diesem Jahr geht es wieder sehr um die Aktivitäten der Chefin als Bauherrin. Derzeit ist nämlich das Palais Montgelas an der Reihe. Volkhardts Vater Falk kaufte das 1813 errichtete Stadtpalais 1969 vom Freistaat und ließ es zum repräsentativen Konferenzbereich für sein Grandhotel umbauen. Die dortigen Bankett- und Konferenzräume in der ersten und zweiten Etage sind nun allerdings etwas in die Jahre gekommen und müssen restauriert werden. Die alten Holzböden müssen erneuert und überarbeitet werden, zum Teil wird auch neues Parkett verlegt. Fast abgeschlossen sind die Arbeiten im prunkvollen Königssaal, mit dem Konferenzbereich will man in vier Wochen fertig sein.

Im nächsten Jahr kommt dann Axel Vervoordt wieder zum Einsatz: Er wird den Palaiskeller, das bayerische Wirtshaus des Hotels, umgestalten. Der Keller ist zugleich der älteste Teil des gesamten Hotelkomplexes, hier befand sich im 15. Jahrhundert einer der wenigen Salzspeicher der Stadt. Die Gaststätte bekommt jetzt ein neues Erscheinungsbild. "Mehr wollen wir noch nicht verraten", sagt Volkhardt, "auch deshalb, weil wir noch nicht mehr wissen."

Bekannt ist immerhin, dass der 34-jährige Lucas Lommatzsch seit kurzem neuer Küchendirektor der Bankettküche im Hotel ist und damit zuständig für die Bewirtung bei Festivitäten und Konferenzen. Der gebürtige Frankfurter konnte zehn Jahre lang Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln, unter anderem in Interlaken und in China.

Auch mit der hauseigenen Weinhandlung Gebrüder Volkhardt in Pasing will man künftig stärker an die Öffentlichkeit treten. Der neue Betriebsleiter Torsten Kuhne will 450 der insgesamt 950 Weine in der eigenen Vinothek an der Kaflerstraße 15 unweit des Pasinger Bahnhofs anbieten.