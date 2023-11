Von Christian Jooß-Bernau

Vor den Fenstern der Probenbühne des Cuvilliéstheaters in der Residenz zieht die Dunkelheit auf. Scharf geschnitten ist die Silhouette Münchens, die sich aus diesem Blickwinkel über die Jahrzehnte wohl kaum verändert hat. Am Tisch auf der Bühne sitzen Regisseur Noam Brusilovsky und Lotta Beckers, die mit ihm am Text gearbeitet und maßgeblich an der Recherche beteiligt war. "Mitläufer" heißt ihr Projekt, das am Donnerstag, 9. November, im Marstall Premiere hat - am Jahrestag der Pogromnacht, Jahrestag des Hitlerputsches.