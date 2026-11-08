Der Geist der Dame Rokujo tanzt: langsam, fließend, gleitend im Kreis. Und jeder Faltenwurf des grünen Kimonos, unter dessen reiner Form sich der Körper des Darstellers Kuroemon Katayama auflöst, ist ein Erlebnis. Auf dem Gesicht dieser Frau, das eben noch das Leid verschattete, liegt mit einem Mal ein Ausdruck entrückter Seligkeit, fast etwas wie Glück. Die alte Holzmaske aus der Edo-Zeit ist Gesicht geworden, über das Gefühle ziehen wie Wolken.