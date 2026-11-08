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Nō-Theater in MünchenWas uns jahrhundertealte Kunst aus Japan heute noch sagen kann

Lesezeit: 3 Min.

Der Geist der Dame Rokujo (Kuroemon Katayama) erscheint am Nonomiya-Schrein. Immer präsent auf der Bühne sind auch die Musiker.
Der Geist der Dame Rokujo (Kuroemon Katayama) erscheint am Nonomiya-Schrein. Immer präsent auf der Bühne sind auch die Musiker.
Foto: Johannes Simon

Im Cuvilliés-Theater war eine Nō-Theatergruppe aus Kyoto zu Gast: ein gesellschaftliches und ästhetisches Ereignis.

Kritik von Christian Jooß-Bernau

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Der Geist der Dame Rokujo tanzt: langsam, fließend, gleitend im Kreis. Und jeder Faltenwurf des grünen Kimonos, unter dessen reiner Form sich der Körper des Darstellers Kuroemon Katayama auflöst, ist ein Erlebnis. Auf dem Gesicht dieser Frau, das eben noch das Leid verschattete, liegt mit einem Mal ein Ausdruck entrückter Seligkeit, fast etwas wie Glück. Die alte Holzmaske aus der Edo-Zeit ist Gesicht geworden, über das Gefühle ziehen wie Wolken.

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Nō im Cuvilliés-Theater
:Wenn ein 600 Jahre altes Theater aus Japan nach München kommt

Eine Gruppe aus Kyoto bringt das japanische Nō-Theater nach München. Die Kunstform aus dem 14. Jahrhundert fasziniert mit einer rätselhaften Ästhetik, die man mit ein wenig Vorwissen doch entschlüsseln kann.

Von Christian Jooß-Bernau

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