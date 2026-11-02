Ausladend bewachsen sind die Äste, ein Farbverlauf von Blau zu Grün das Blattwerk. Die Flechten sind Tupfen auf dem Stamm, der in knorriger S-Form zum Himmel strebt. So sieht es aus im Theater Shinyō Kaikan in Kyoto: das Bild der Kiefer auf dem Bühnenprospekt des Nō-Theaters. Vielleicht der erste visuelle Anhaltspunkt, den ein westlicher Besucher im Hintergrund der Bühne in all dem Unbekannten wahrnimmt.

Auf dem Computerbildschirm sitzt Kanako Wakebayashi, mit der wir über das anstehende Gastspiel ihres Nō-Theaters im Münchner Cuvilliés-Theater sprechen. Nō ist eine klassische japanische Theaterform mit Wurzeln im 14. Jahrhundert. Wakebayashis Heimatstadt Kyoto ist ein Ort, an dem sich das Schicksal dieser Kunst formte. 1374 spielte Kanami mit seiner Truppe hier vor dem Shogun Yoshimitsu, der über die nächsten Jahrzehnte Kanami und dessen Sohn Zeami förderte. Zeamis Stücke sollten Nō über die nächsten Jahrhunderte prägen.

Vergleichbar, sagt Wakebayashi, sei diese vieles umfassende Kunstform mit der Oper oder einem Musical. Tanz und Gesang treffen auf Text. Einfach fassbar ist das trotzdem nicht: Ein Besucher ohne Vorkenntnis sieht Schauspieler in ausladenden Kostümen, Masken. Er hört Stimmen, kehlig guttural. Jede Körperbewegung scheint puppenhaft zu sein, oft verlangsamt bis fast zum Stillstand. Figuren wie in Trance. Der Amerikaner Robert Wilson war in seinen Theaterinszenierungen oft inspiriert von der traumhaften Ästhetik des Nō.

Nō ist Tradition, ist Form, ist Ritual. Aber Nō ist auch Emotion, literarische Tiefe, die das Wesen des Menschen zu ergründen sucht und Geistererscheinungen zutage fördert. Und Nō ist Symbol. Die Kiefer im Bühnenhintergrund ist der Baum, auf dem die Götter vom Himmel steigen, um der Aufführung des Stücks beizuwohnen? Kanako Wakebayashi muss dieses Halbwissen gleich einmal geraderücken. Nicht von ungefähr heißt die hintere Bühnenwand Kagami-ita, Spiegelwand. Ursprünglich nämlich stand vor vielen Nō-Theatern eine echte Kiefer, von der aus die Götter auf die Bühne blicken konnten. Die gemalte Kiefer im Bühnenhintergrund ist die Spiegelung der echten Kiefer, die meist schon lange nicht mehr vor dem Theater steht.

Michiharu Wakebayashi zeigt hier eine der berühmtesten Masken des Nō: das Gesicht einer jungen Frau. Der Ausdruck der Maske ist neutral, verändert sich aber je nach Kopfhaltung des Schauspielers. Foto: Kinnohoshi Photo Studio

Kanako Wakebayashi ist aufgewachsen mit dieser Tradition: Ihre Mutter ist Meisterin der Teezeremonie, ihr Vater, Michiharu Wakebayashi, ist Nō-Schauspieler und wird auch in München zu sehen sein. Mit drei Jahren stand Kanako Wakebayashi das erste Mal als Kinderdarstellerin auf der Bühne. Mit zwölf Jahren war Schluss mit der Schauspielerei. Sie hat deutsche Kunstgeschichte studiert und ihre Abschlussarbeit über den Weimarer Altar von Lucas Cranach dem Jüngeren geschrieben. Heute arbeitet sie als Projektmanagerin für das Theater ihrer Familie und plant kulturelle Veranstaltungen.

Frau Wakebayashi hat ein Herz für interkulturelle Schwingungen. Bei einem Besuch in München hat sich die Gruppe für das Cuvilliés-Theater und sein rotgoldenes Rokoko-Interieur begeistert und Wakebayashi hofft auf den Kontrast „dieses schön dekorierten Theaters und des einfachen, stillen Nō-Theaters“. Das wird in München nicht auf die Bühne gebaut. Vier Säulen sollen die traditionell festgelegte Dimension der Spielfläche nur markieren. Unterstützt wird das Gastspiel unter anderem von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern e. V. (DJG) und dem japanischen Generalkonsulat.

So sieht die Bühne im Theater Shinyō Kaikan aus. Auffällig ist auf den ersten Blick die symbolbeladene Darstellung einer Kiefer. Foto: Kinnohoshi Photo Studio

Nach München wird die Gruppe seltene Masken aus der Edo-Periode mitbringen, die bis 1868 dauerte. Auf der japanischen Nō-Bühne gibt es einen überdachten Steg, Hashigakari, der die Spielfläche mit einem Umkleidezimmer, Kagami-no-ma, verbindet, in dem sich der Hauptdarsteller, der Shite, seine Maske aufsetzt. Sie ist etwas kleiner als das Gesicht des Schauspielers und wird so zu einem Teil seiner Physiognomie. Der Verwandlungsmoment, in dem der Schauspieler die Maske aufsetzt, ist rational schwer zu begreifen. Hier geht es nicht um Schauspiel, das so tut, als ob. Unsere Idee von Darstellung greift nicht mehr.

„Wenn sie eine Maske tragen“, sagt Wakebayashi über die Schauspieler, „sind sie komplett mit der Figur verbunden.“ Das Aufsetzen der Maske ist auch ein metaphysischer Augenblick, Beginn einer Verkörperung, die dem Wortsinn eher gerecht wird, als ein europäischer Theatergänger fassen kann.

Viele Nō-Stücke haben in ihrer Handlung eine spirituelle Dimension, den Moment, in dem die Emanation eines Geistes auf der Bühne sichtbar wird. In „Aoi no Ue“ liegt ein Kimono gefaltet auf der Bühne. Er symbolisiert die kranke Gemahlin des Prinzen Genji. Nō sei sehr einfach, sagt Wakebayashi. Es gibt kaum Bühnenbilder und Requisiten. Heimgesucht wird die Kranke vom Geist der Dame Rokujo, ehemals eine Geliebte Genjis, die in der zweiten Hälfte des Stücks ihr dämonisches Wesen und die dazugehörige Maske enthüllen wird. Die Ungreifbarkeit menschlicher Emotionen bekommt im Nō Gestalt, und die kann am Ende gebannt werden. Man darf sich ganz locker an die aristotelische Idee der Katharsis, die Reinigung der Emotionen, erinnert fühlen, die über das griechische Theater in die westliche Theaterkultur eingespeist wurde.

Im zweiten Akt von „Aoi no Ue“ enthüllt sich das dämonische Wesen der Dame Rokujo. Foto: Kinnohoshi Photo Studio

Die im Kern überbordend explosive Expression ist im altjapanischen Theater gebannt in der Kontrolliertheit der Bewegungen. Auffällig schon die spezielle Art des Hauptdarstellers zu laufen, wenn er über den Steg die Bühne betritt. Immer haben die Füße der Schauspieler Bodenhaftung, was ihr Gehen zum Gleiten macht. Oft scheint es, als würden sie schweben. Der gleitende Gang, sagt Wakebayashi, verleihe dem Körper auch Stabilität. Die braucht er. Denn essenziell für den Ausdruck ist die Haltung des Kopfes. Erlaubt sei nur eine vertikale Bewegung. Je nach Neigungswinkel verändert sich der Lichteinfall auf die Maske, und das bestimmt den Ausdruck. Ein Blick nach oben ist beispielsweise Freude, ein Blick nach unten Trauer.

Festgelegt sind auch die Gesten. Teils sind sie notiert, teils werden sie vom Meister an die Schüler weitergegeben. Kanako Wakebayashis Vater Michiharu Wakebayashi hat selbst mit vier Jahren die Nō-Bühne betreten, auch er der Sohn eines Nō-Schauspielers. Die Kunstform ist oft Familientradition. Nach dem Studium bei diversen Meistern wurde er mit 28 Jahren zum vollwertigen Nō-Schauspieler und machte sich selbständig. Michiharu Wakebayashi spielt in der Kanze-Schule, einer der fünf Schulen für den Hauptdarsteller Shite. Der Stil gilt laut Kanako Wakebayashi als besonders anmutig und zart.

Auch die Ästhetik von Anime und Manga kommt in Japan mittlerweile auf die Nō-Bühne

Ist Nō bei aller Anmut aus heutiger Sicht auch starr und traditionsverhaftet? Wakebayashi sieht das differenzierter: „Einerseits versuchen wir, die Tradition zu bewahren und weiterzuführen, aber wir überdenken und definieren auch neu, was Nō ist.“ Neue Stücke werden geschrieben, und so kommt auch die Ästhetik von Anime und Manga auf die Bühne. Das Wissen um die alte Theaterform ist nicht mehr so weit in der japanischen Gesellschaft verbreitet wie einst, erzählt Wakebayashi. Ohne Hintergrundwissen zur Ästhetik könne einem ein solches Stück schon langweilig vorkommen. Auf ihrer Facebook-Seite sieht man, dass Wakebayashi auch mit Kursen versucht, jungen Leuten einen Zugang zu geben. Aber Nō ist in einer digital durchdrungenen Welt mit extrem schneller Informationstaktung das genaue Gegenteil: eine Einladung, die Stille auszuhalten.

In München hofft man auf ein klassisch gebildetes, literarisch bewandertes Publikum, das sich von zwei Stücken, die sich aus dem großen Roman „Genji Monogatari“ speisen, begeistern lässt. In beiden taucht die Dame Rokujo auf. Es geht um das Leiden an der Liebe, die dämonische Eifersucht und die Untreue. Untertitel auf Deutsch und Englisch sollen dem Publikum den Weg weisen, und eine kurze Einführung zu den Stücken ist auch geplant.

Ein Kyōgen-Stück ist das Gegengewicht zur Nō-Dramatik. Auch in Japan werden die Theaterformen in Kombination aufgeführt. In diesem Fall ist es eine Komödie, die ganz irdisch davon handelt, wie ein Diener sich mit Witz und List von seinem Herrn einen schönen Rausch erschleicht. Gesang gegen Alkohol, das ist die Handlung, die im Kern als drolliges Lustspiel international verständlich ist.

Bei aller Fremdheit gibt es eben doch immer wieder die Anker des Verbindenden. Man muss sie nur erkennen. Der Traum des Nō-Theaters schwimmt auf einem Floß aus Musik. Auf der Bühne sitzt ein Chor. Musiker spielen Flöte und Trommeln. Seltsam kakophonisch scheint der Klang aus vereinzelten Trommelschlägen und einer Melodie, deren Mikrotöne und Gesangsstil nicht unserem gängigen harmonischen Empfinden entsprechen. Bis man spürt, dass Handlung, Schauspiel und Musik hier zu einem klaren Rhythmus finden, der alles verbindet und unaufhaltsam in Bewegung hält. Seit vielen hundert Jahren.

„The Aesthetics of Stillness: Noh at Cuvilliés-Theater“, Samstag, 7. November, und Sonntag, 8. November, 19 Uhr, Cuvilliés-Theater München