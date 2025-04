Der Komiker Nizar Akremi soll Juden als „Goldmünzensammler“ und anderweitig antisemitisch verunglimpft sowie Witze auf Kosten von Opfern der Shoah gemacht haben (etwa: „Krass, sind noch voll viele von denen übrig.“). Anscheinend ist keine Minderheit vor ihm sicher, so soll er auch Gags über Transpersonen, Homosexuelle, Behinderte und Feministinnen im Programm haben. Das schreibt das Linke Bündnis gegen Antisemitismus München (LGBA) in einem offenen Brief an die Betreiber des Werksviertels. Es fordert die Absage der für den 17. April geplanten Veranstaltung des 1984 in Bonn geborenen Stand-up-Comedians im Theater Werk7.