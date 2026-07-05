Die Pop-Prinzessin und Tiktok-Titanin der Nation spielt in der Olympiahalle vor insgesamt 45000 Fans. Die feiern sie für den Party-Megahit „Wildberry Lillet“, aber mehr noch ihre Abrechnung mit den Männern.

Am stärksten ist Nina Chuba, wenn sie ihre Schwächen zeigt. Wenn sie eine Kiste auf der Rundbühne mitten in der Arena besteigt und von Selbstzweifeln erzählt. Weil sie ahnt, dass alle 15000 in der Olympiahalle „dieses universelle Gefühl“ kennen, wie sie sagt, die Töchter und die Mütter im Cocktail-Schwestern-Look, auch ein paar Väter, und selbst die Coolsten: „Wir alle fühlen uns manchmal unsicher.“