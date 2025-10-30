Junge Frauen mit glitzernden Silberringen in langen geflochtenen Haarsträhnen und mit funkelnden Steinchen an den Augen. Eine junge Frau mit Elfenohren. Begeisterte Kinder auf den Schultern ihrer Eltern. Sie alle in der Menge haben ein Style-Vorbild: Nina Chuba. Die Entertainerin, die eigentlich Nina Katrin Kaiser heißt, hat zuvor auf ihrem Instagram-Account angekündigt, dass sie sich zwar sehr freue, wenn Fans ihre Frisuren nachmachen, sich aber alle lieber auf ihrem Konzert so kleiden sollen, „wie ihr euch liebhabt“. Passend zum neuen Album „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht.“

Mit ihrem Durchbruch-Song „Wildberry Lillet“ und mehreren Konfetti-Explosionen beginnt die Show in der ausverkauften Olympiahalle. Von Anfang an stechen aus der Band die drei jungen Frauen an den Blasinstrumenten heraus, die einige Songs begleiten. Die Trompeterin Lisa Buchholz hat selbst eine fünfstellige Followerschaft auf Instagram und spielt auch bei anderen Künstlern wie Sarah Connor.

Beim vierten Song „Lululemonsqueezy“ schmücken zwei Tänzerinnen die Bühne – oder sollte man eher sagen drei? Denn auch die Pop-Rapperin selbst tanzt als Zentrum der Choreos und zeigt, welche Skills sie in den vergangenen Jahren dazugewonnen hat. Sie ist kontinuierlich gewachsen. Das sieht man besonders eindrücklich am Bühnenbild, das vor allem aus riesigen Bildschirmen besteht. Durch verschiedene Kameraperspektiven wirken die Konzertaufnahmen dort zeitweise wie Live-Musikvideos. So läuft Chuba mal in der Vogelperspektive den langen Steg der Bühne nach vorn, mal sieht man sie auch von oben auf dem Boden liegen, mal singt sie zunächst in Nahaufnahme im Seitenprofil, dann dreht sie ihr Gesicht direkt in die Kamera. Das alles wirkt routiniert.

Der Medienprofi hat das Publikum im Griff. Wenn Nina Chuba ins Mikro fragt: „Habt ihr Lust auf ein bisschen Rage Girl?“, lassen sich die Fans mitreißen. Bei „Rage Girl“ und „Ich hass dich“ geht es um Wut und andere negative Emotionen – damit bringt sie sogar die Gäste auf den Sitzplätzen zum Springen.

Die 27-Jährige kann aber nicht nur Party, sie zeigt sich auch verletzlich und leise. Manche Songs seien für sie wie Geschwister, sagt sie. „ILMILMN“ (Ich lieb mich, ich lieb mich nicht) und „Unsicher“ sind so ein Pärchen. Den ersten singt sie allein auf einem nach oben ausgefahrenen Teil der Bühne, angestrahlt von Scheinwerfern vor dunklen Bildschirmen, und füllt den Raum so ganz allein. Vor „Unsicher“, einem der beliebtesten Songs auf dem neuen Album, erklärt sie, dass sie sich bei diesem fühlt, als kehre er ihr Innerstes nach Außen. „Wir können uns jetzt kollektiv unsicher fühlen“, leitet sie den Song ein. So laut hat das Publikum bisher selten mitgesungen. Nina Chuba grinst und wirkt, als sauge sie diesen Moment ein.

„Seid ihr auch alle schön im Moment?“, ruft die Sängerin ihren Fans zu und lässt sich das Gesicht pudern

Nach so einem sentimentalen Moment braucht es Auflockerung. Die schafft sie mit Nati, die auf die Bühne kommt, Nina Chuba das Gesicht pudert, ihre Frisur richtet und einen netten Gruß ins Mikro schreien darf. Die Sängerin fragt ihr Publikum solange: „Seid ihr auch alle schön im Moment? Ich hab' ganz schön viele Handys gesehen!“

Ihr erstes Münchner Konzert habe sie vor vier oder fünf Jahren gegeben, sagt sie, damals noch vor 200 Menschen. Tatsächlich war dieses Konzert im Frühling 2022, damals noch im Milla Club mit teilweise noch englischen Songs. Heute füllt sie die Olympiahalle, ist Dauergast in den beliebtesten Fernsehsendungen wie „Wer stiehlt mir die Show?“, unterhält eine Million Follower-Freundinnen auf Social Media. Bodenständig wirkt sie trotzdem noch, wenn sie einen ihrer Songs ankündigt mit: „Ich hab noch einen Song, den ich ganz lieb hab. Den würde ich euch gerne vorsingen.“

Für die Zugabe verschwindet Nina Chuba hinter einem durchsichtigen Vorhang, um dann zuerst als Schatten und dann in ihrem eigenen persönlichen Konfettiregen „Fata Morgana“ zu performen. Ihr letzter Song solle ein friedlicher sein, sagt sie danach. Sie sei in letzter Zeit selten zu Hause gewesen, deswegen wolle sie das in den Monaten nach ihrer Tour nachholen und ein wenig pausieren, erklärt sie. Auch mal wieder Oma anrufen. „Ihr habt bestimmt auch schon lange eure Oma nicht mehr angerufen. Das ist peinlich!“, scherzt sie und singt dann „So lange her“. So lange wird ihre angekündigte Pause allerdings nicht dauern. Im Sommer 2026 steht bereits ihre nächste Tour an, bei der sie sogar drei Konzerte (4., 5. und 6. Juli) in der Münchner Olympiahalle geben wird.