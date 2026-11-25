Drogen, Gewalt und Knast: Durch die Musik gelang es Nimo, den Blocks und Brennpunkten zu entkommen. Nun hätte der Rapper zwei Shows in München spielen sollen – doch seine Fans müssen sich gedulden.

Für einen Künstler ist es ideal, wenn er mit seiner Kunst Menschen erreicht. Noch idealer ist es, wenn man von seiner Kunst leben kann. Und ideal ist es, wenn einem so viele Menschen zuschauen oder zuhören, dass man reich und berühmt wird und einen Plattenvertrag beim Label 385ideal bekommt. Das ist der Traum fast eines jeden Rappers, vergönnt aber ist er den wenigsten.