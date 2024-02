Von Oliver Hochkeppel

Mit dem Gipfelsturm kennt sich der Trompeter Nils Wülker aus. Ist doch die hochalpine Bergsteigerei nach der Musik seine zweite große Leidenschaft, über die unlängst auch ausführlich in der SZ berichtet wurde. Dass er näher an den geliebten Bergen ist, war also ein willkommener Nebeneffekt, als er vor ein paar Jahren vor allem aus familiären Gründen von Hamburg nach München zog. Der Aufstieg im musikalischen Fach war da auch schon lange in trockenen Tüchern.