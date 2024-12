Von Rita Argauer

„Ich bin nicht so ein Feel-Good-Teacher“, sagt Nils Mönkemeyer, Bratschist, Professor an der Musikhochschule München und jüngst zum „Hochschullehrer des Jahres 2024“ gekürt. Noch ein Wort auf die Frage, was ihn denn als Lehrer auszeichne: „Respekt.“ Meint er aber nicht als etwas, was seine Studierenden vor ihm empfinden müssen. Sondern seine eigene Haltung. Neugier auch und Interesse an einem künstlerischen Ausdruck, der ihn überrascht.