1994 von Siggi Loch für das damals neue Münchner Jazz-Label Act entdeckt, wurde der schwedische Posaunist Nils Landgren neben Esbjörn Svensson nicht nur zur wichtigsten Stütze des Labels, sondern einer der erfolgreichsten und berühmtesten Jazzer Europas. Was an seinem Können wie an seinem Fleiß liegt: Landgren spielt nicht nur mit eigenen Bands und als Sideman (viele Jahre etwa bei Joe Samples legendären Crusaders), er arbeitet auch als Produzent, Festivalleiter und Professor. Im Februar ist er 70 geworden und hat sich zum runden Geburtstag einen lange gehegten Wunsch erfüllt: Bei der „Love of my Life“-Tour tritt er nicht nur im Trio mit dem Pianisten Joel Lyssarides und dem Schlagzeuger Robert Ikiz sowie der Sängerin Ida Sand auf, sondern auch jeweils mit einem örtlichen Symphonieorchester. Am 27. November in der Isarphilharmonie nun mit dem Münchner Symphonikern.