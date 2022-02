Von Sabine Reithmaier, Murnau

Nikolaus Lang war ein bescheidener Künstler. Einer, der nie viel Wind um sich machte oder sich gar damit brüstete, zweimaliger Documenta-Teilnehmer (1977 und 1987) zu sein. Dafür war er viel zu beschäftigt mit seiner Lebensaufgabe, den Verlauf von Werden und Vergehen, von Schaffen und Zerstören exemplarisch zu dokumentieren. "Archäologe des Alltags" nannte ihn Kunstwissenschaftler Andreas Kühne einmal sehr treffend. Schließlich hat Lang zeitlebens Fundstücke und Relikte geordnet, klassifiziert und sie in Objektkästen und Installationen zueinander in Beziehung gesetzt. Und durch seine unnachahmliche Art, mit ihrer Form, Farbe und Textur zu spielen, ihnen eine neue, sinnlich erfahrbare Qualität gegeben.

"Der Künstler kann nur sichtbar machen, was in der Natur bereits existiert", der Satz war Langs Credo. 1941 in Oberammergau geboren, lernt er erst das Schnitzen an der heimischen Holzbildhauerschule, um dann an der Münchner Kunstakademie in der Bildhauerklasse von Josef Henselmann zu studieren. Es folgt ein Stipendium für die Londoner Camberwell School of Arts and Crafts. In den drei Jahren dort findet er zu seiner eigenen künstlerischen Sprache. Entdeckt in einem Park ein verlassenes Liebesnest und entwickelt daraus die Arbeit "Short Walk", in der er an verschiedenen Stellen im Wimbledon Common Schaukästen mit Relikten und Spuren aufstellt.

Assemblagen und Farbpyramiden

Es folgen Arbeitsaufenthalte in vielen Ländern, doch egal ob in Japan, Italien, Thailand oder in Australien - immer versucht er einem Ort und dessen Geschichten so nahe wie möglich zu kommen, angetrieben von der Frage, wie Menschen an verschiedenen Orten in verschiedenen Kulturen gelebt und überlebt haben. Er sichtet und ordnet, arrangiert zum Beispiel "55 Sande aus der Maslin-Beach-Sandgrube, Süd-Australien, auf 55 Porzellantellern" (1998) zu einer hinreißenden Farbpyramide. Oder stellt Assemblagen zusammen aus Resten von winterlichen Überlebensübungen englischer Luftwaffensoldaten.

Das Label "Spurensicherer" trägt er seit 1974. Den Begriff prägte der Kunsthistoriker und Kurator Günter Metken anlässlich einer Ausstellung im Kunstverein Hamburg, in der neben Lang auch die ebenso planvoll und konzeptuell arbeitenden Künstler Christian Boltanski, Anne und Patrick Poirier, Claudio Costa vertreten waren.

Die langen Aufenthalte im Ausland verändern auch den Blick auf die Heimat. Seit 1981 lebt er mit Frau Celia und zwei Söhnen in Bayersoien auf einem Bauernhof, rekonstruiert dort Relikte aus dem Leben der Geschwister Götte, vier bettelarmen Einwanderern aus der Schweiz, die das Kind Nikolaus noch als gesellschaftliche Außenseiter kennengelernt hatte. Das Projekt "Für die Geschwister Götte" startet er 1973/74, sammelt Hüte, Holzschuhe, mumifizierte Tiere, Reste von Schriftstücken. Aus den Fundstücken entsteht 1981/82 die Arbeit "Für Frau G., Nachlaß-Lebensmittel und religiöser Hort".

Brandschäden und Marterlsäulen

2003 zerstört ein Brand sein Gehöft einschließlich vieler Kunstwerke. Lang zieht nach Murnau, wieder auf einen Bauernhof, sammelt aber die angekokelten Reste seines bisherigen Lebens ein. Er arrangiert die Fundstücke auf kleinen Tableaus, nennt die Arbeit "Brandschäden". Dafür erhält er 2019 den Preis der Triennale Kleinplastik in Fellbach, die letzte Auszeichnung in einer langen, langen Reihe von Ehrungen. Und ja, er war auch Professor an der Münchner Kunstakademie (2000 bis 2006) und seit 1989 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Eine seiner letzten Arbeiten ist eine "Marterl-Säule" für die Pollinger Säulenhalle Stoa, eine Erinnerung an Kinder aus dem Amazonasgebiet, die im 19. Jahrhundert ans Königshaus nach Bayern verkauft und verschleppt wurden.

Am 11. Februar ist Nikolaus Lang, 81 Jahre alt, nach langer Krankheit gestorben. Zuhause bei seiner Familie in Murnau, genau so, wie er es sich gewünscht hatte.