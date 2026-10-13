„Stein“, hat der Bildhauer Nikolaus Gerhart einmal gesagt, sei für ihn „keine tote Materie, sondern Natur, Wachstum, Leben“. Seine Aufgabe als Künstler sähe er darin, dem Stein zu entlocken, was an lebendigen Eigenschaften in ihm angelegt sei. Diesen Eigenschaften nachzuspüren, sie offenzulegen und zu gestalten, war der 1944 in Starnberg geborene, gelernte Steinmetz in besonderem Maße prädestiniert.

Häufig arbeitete er sich bis an die Grenzen des Materials vor, in dem er den empfindlichen Stein aushöhlte bis auf einen fragilen Rand. Durch die Öffnung offenbart das vorher verborgene Innere der Materie ein Eigenleben, das sich metaphorisch als ein Blick in das Innere der Erde deuten lässt, in dem sich Prozesse des Wachsens und Zerfallens, des Fließens und des Erstarrens abspielen. In den Skulpturen von Nikolaus Gerhart reden die Steine auf ganz unterschiedliche Weise zum Betrachter, manchmal laut und direkt, manchmal subtil und erst nach längerem Lauschen und Einfühlen vernehmbar.

Nikolaus Gerhard in seinem Atelier im Westend. Foto: Lukas Barth

Studiert hat Nikolaus Gerhart von 1969 bis 1975 an der Münchner Kunstakademie bei Georg Brenninger und wurde dessen Meisterschüler. Das im 2. Weltkrieg zerstörte untere Giebelfeld des Münchner Nationaltheaters wurde 1972 durch eine moderne Figurengruppe von Brenninger ersetzt, an der der auch einige seiner Schüler, darunter Nikolaus Gerhart, mitgewirkt haben.

1998 wurde Gerhart selbst als Professor für Bildhauerei an die Münchner Kunstakademie berufen und wirkte dort von 2004 bis 2010 als Präsident der Akademie. Seine Studenten und Studentinnen, die er bei Exkursionen in München, die den Blick auf die teils fragwürdige Kunst im öffentlichen Raum lenkten, engagiert begleitete, konnten sich bei der Verfolgung eigener künstlerischer Ideen und Techniken großer Freiheit erfreuen. Als beliebter Lehrer stand er ihnen mit Rat und Tat zu Seite, mischte sich aber selten in konkrete Gestaltungsfragen ein.

Gewürdigt wurde Gerharts künstlerisches Werk durch eine Vielzahl von Auszeichnungen. Einhellig auch durch seine Wahl zum Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (2004).

„Geöffnete Granite II“ vor dem Europäischen Patentamt in der Bayerstraße. Foto: Robert Haas

In München zeugen unter anderem die keilartig geöffnete Steinskulptur am Gasteig, die „Geöffneten Granite“ vor dem Europäischen Patentamt in der Bayerstraße und die Großplastik „Ort der Weltreligionen“ (2005) im Landschaftspark München-Riem von seinem künstlerischen Werk. Hier wird das Wechselspiel von Öffnung, Verschluss und Verbindung von Räumen symbolisch aufgeladen und gedeutet.

Altäre und andere Prinzipalstücke nehmen einen beträchtlichen und bedeutenden Raum in seinem Schaffen ein. An sakralen Orten gelang es ihm, originelle Raumlösungen zu finden, die mit der vorgefundenen oder neu geschaffenen Architektur in einen Dialog treten. Pars pro toto stehen hier Altar, Ambo und Taufstein aus Kelheimer Kalkstein für die renovierte St.-Oswald-Kirche in Traunstein (2020). In den liturgischen Skulpturen von Nikolaus Gerhart verbinden sich auf beispielhafte Weise Tradition, Material und moderner Gestaltungswillen.

Nun ist er im Alter von 81 Jahren in München gestorben.