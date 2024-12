Advents-Job:„Ein professioneller Nikolaus schlüpft nicht nur in ein Kostüm“

Die Agentur für Arbeit in München bringt Arbeitssuchende in den Job, berät junge Menschen bei der Studienwahl und unterstützt bei Existenzgründungen. Und: Die Behörde vermittelt Nikoläuse – über die ZAV-Künstlervermittlung. Zuständig dafür ist unter anderem Petra Ovcharovich. Deren Kartei umfasst nicht nur den klassischen Heiligen mit Rauschebart, sondern auch Engel, Wichtel, Elfen und Schneefrauen sowie Weihnachtsmänner, wahlweise auch auf Stelzen oder mit Kamel. Im Interview erzählt Ovcharovich, wer die vorweihnachtlichen Darsteller bucht, wie sich die Wünsche ihrer Kundschaft verändert haben und welche Anforderungen der Job hat.

SZ: Frau Ovcharovich, was muss ein guter Nikolaus mitbringen?

Petra Ovcharovich: Ein professioneller Nikolaus schlüpft nicht nur in ein Kostüm, sondern er verkörpert die Figur auf seine ganz individuelle Art und Weise. Dabei fällt er nie aus seiner Rolle und geht mit viel Feingespür und Improvisationstalent auf die jeweilige Situation ein.

Das klingt ganz nach dem Berufsbild für Weihnachtsmänner und -frauen, wie es die Bundesagentur für Arbeit auf ihrer Webseite umschreibt. „Ziel ist es, die Figur möglichst realistisch zu verkörpern und vor allem Kindern eine Freude zu machen“, heißt es da. Und weiter: „Weihnachtsmänner und -frauen achten darauf, vor den Kindern glaubwürdig zu wirken und lassen sich auch durch Fangfragen nicht aus der Ruhe bringen.“

Gerade daran erkennt man einen Profi. Denn der bleibt auch in überraschenden Situationen in seiner Rolle – beispielsweise, wenn ihn ein Hund anbellt oder eines der Kinder plötzlich zu weinen beginnt. Darüber hinaus sollten Nikoläuse aber auch pünktlich, zuverlässig und freundlich zugewandt sein – sowie gut vorbereitet auf ihren Auftritt und den jeweiligen Kunden.

Wie stellen Sie sicher, dass die Nikoläuse, die Sie vermitteln, all das mitbringen?

Wir kennen die Künstlerinnen und Künstler in unserer Kartei gut und größtenteils persönlich. Sie alle haben sich bei uns beworben, und wir haben ihre Shows und Ensembles in der Regel live angesehen. Schließlich ist es unser Anspruch, dass wir unseren Kundinnen und Kunden passgenau das vermitteln, was sie sich vorstellen.

Wer bucht einen Nikolaus über die ZAV-Künstlervermittlung?

Die Palette ist extrem breit. Das reicht von der Familienfeier über Kindergärten, Altenheime und Firmenfeiern bis hin zu Weihnachtsmärkten und Festivals.

Wobei Sie nicht nur den klassischen Nikolaus im Angebot haben…

Nein, das geht weit darüber hinaus. Wir vermitteln weihnachtliche Show-Acts mit Rentieren oder Kamel, Engel und Elfen, aber auch Stelzenfiguren, Zauberkünstler, Feuer- und LED-Shows sowie Kindertheaterstücke. Außerdem gehen wir individuell auf die Wünsche unserer Kunden ein. Kürzlich hatte ich zum Beispiel eine Anfrage für eine Nikolausfeier in einer Flüchtlingsunterkunft. Das war eine besondere Herausforderung, schließlich leben dort Kinder aller Altersklassen und mit ganz unterschiedlichen Sprachkenntnissen.

Petra Ovcharovich von der ZAV-Künstlervermittlung weiß, was ein guter Nikolaus-Darsteller mitbringen muss. (Foto: Privat)

Und was haben Sie denen für ihr Fest empfohlen?

Wir haben ihnen ein interaktives Weihnachtsprogramm zweier Musiker empfohlen, die bekannte Weihnachtsmelodien mit ausgefallenen Instrumenten wie Marimbafon, Kuchenblech, Schneebesen und Nussknacker arrangiert haben. Die beiden Künstler unterrichten viel an Schulen und können daher die Kinder gut einbeziehen. Der pädagogische Aspekt ist hier natürlich auch mit ausschlaggebend.

Gibt es bei der Nikolaus-Buchung bestimmte Trends, die gerade angesagt sind?

Der klassische Nikolaus bleibt weiterhin gefragt, zum Beispiel in Kindergärten oder im Kaufhaus. Bei Firmen ist es dagegen häufig so, dass sie eher alternative Programme buchen – auch weil sie ihren Beschäftigten Jahr für Jahr etwas Neues bieten wollen. Die Zeit der ganz großen Firmenfeiern ist jedoch seit einigen Jahren vorbei. Da merken wir deutlich, dass die Unternehmen zurückhaltender geworden sind.

Viele Vereine und Kirchengruppen bieten einen Nikolaus-Service an. Wie unterscheidet sich das von Ihrem Angebot?

In meinen Augen sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe, und deshalb gibt es da auch keinerlei Konkurrenz. In unserer Kartei finden sich ausschließlich professionelle Animationskünstlerinnen und -künstler, die die Nikolaus-Figur auf ihre eigene Art verkörpern und mit einer besonderen Darbietung verbinden – sei es mit Tieren oder auch als Krampus. Durch ihre Interaktion mit dem Publikum wird jeder Auftritt zu einem einzigartigen Erlebnis.

Und wie viel muss man für dieses Erlebnis bezahlen?

Die Beratung und Vermittlung der ZAV-Künstlervermittlung selbst ist provisionsfrei. Die Gage für die Künstlerinnen und Künstler hängt von der Darbietung, der Anzahl der Akteure, der Länge der Show und der Anfahrt ab. Prinzipiell haben wir aber Angebote für jeden Geldbeutel. Deshalb ist es so wichtig, im Beratungsgespräch nicht nur über die künstlerischen Wünsche zu sprechen, sondern auch übers Budget.

Die ZAV-Künstlervermittlung ist eine Service-Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit unter dem Dach der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV). Sie vermittelt darstellenden Künstlerinnen und Künstlern sowie Filmschaffenden und Models sowohl Auftritte als Freischaffende als auch feste Arbeitsstellen. Die Agentur in München ist regional zuständig für ganz Bayern und hat unter anderem Musiker, Tänzer und Schauspieler in ihrer Kartei. Zur Adventszeit vermittelt die Behörde auch Nikoläuse, Weihnachtsmänner und sonstige weihnachtlichen Figuren und Programme. Interessierte können sich per Mail unter zav-kv-muenchen@arbeitsagentur.de an die ZAV-Künstlervermittlung wenden.