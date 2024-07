Kritik von Oliver Hochkeppel

Dass der Mini Pavillon beim zweiten Konzert der neuen „Global Grooves“-Konzertreihe richtig voll werden würde, war von vorneherein ziemlich klar. Mit der Bassistin und Sängerin Nik West war – nach der Südafrikanerin Nomfusi zum Auftakt – echte Prominenz zu Gast: die junge Queen des Funk, die Prince oder Quincy Jones zu ihren Mentoren zählen darf und vor Corona auch schon große Hallen füllte. Bei ihrem Auftritt hielt sie sich an ihr bereits vor Jahren formuliertes, schwer übersetzbares Motto: „A girl should be three things: classy, fabulous, and a beast on her instrument.“