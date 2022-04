Von Egbert Tholl, München

Die vermutlich einzige Chance, diesem Abend wirklich etwas abgewinnen zu können, wäre, zuvor den Kopf völlig zu entleeren. Aber dieser ist nun einmal voll mit den Bildern dieses grässlichen Kriegs, was es sehr schwierig macht, sich auf eine rein assoziativ funktionierende Aufführung einzulassen, die einem kaum einen Hinweis gibt, welche Rezeptionshaltung hier die angemessene wäre. Vielleicht hülfen Drogen, aber das ist ja auch keine Lösung.

Luis August Krawen hat "Nightcore" in der Therese-Giehse-Halle der Münchner Kammerspiele erdacht, umgesetzt und spielt auch selber mit, neben drei Ensemblemitgliedern wie Anna Gesa Raija Lappe und Katharina Stark. Krawen, an sich Videokünstler, inszeniert hier zum ersten Mal, verzichtet großzügig auf jede Art möglicher Erzählung oder diskursiver Momente, schafft Atmosphäre, aber es interessiert ihn offenbar überhaupt nicht, ob man in die Hermetik des von ihm erdachten Vorgangs eindringen kann oder nicht. Die auf ihre Bemühungen in Sachen Inklusion so stolzen Kammerspiele zeigen hier ein Theater der Exklusion, zumindest wenn man mehr in der realen Welt als im Internet zu Hause ist.

Slow-Motion-Ballett gymnastisch wertvoller Körper

Der Gegenstand, so es einen gibt, ist der Titel. Nightcore bezeichnet stark beschleunigte Varianten gängiger Pop- oder sonstiger Songs, zum Quieken hochgepitcht. Vor 20 Jahren wurde dies in Norwegen erfunden, vermutlich im Sommer, denn dann sind dort die Nächte kurz, und wenn man weniger Zeit zum Tanzen hat, muss die Musik halt schneller laufen. 2019 gab es dann noch einmal einen Höhepunkt dieses künstlerisch nicht unbedingt vollbefriedigenden Treibens, den Song "Dance Monkey", in dessen Video drei rüstige Rentner auf einem Golfplatz anarchischen Unsinn treiben.

Doch es geht nicht um Nightcore. Man sitzt in einem hübschen, weißen Rund, umgeben von irgendwas - technisch hochstehendem - Projiziertem, Animiertem, permanent läuft wenig geistreiche Musik oder englischsprachiges Gestammel, irgendwie, so glaubt man es raunen zu hören, geht es um das archäologische Aufspüren von Hektik im Internet, der die leiblich Anwesenden ein Gegenbild der Entschleunigung gegenüberstellen, in eine echte Sauna gehen und ein dann wirklich wunderschönes Slow-Motion-Ballett gymnastisch wertvoller Körper veranstalten. Und Thomas Hauser kann fantastisch E-Scooter fahren.