So sicher wie der Advent kommt seit 30 Jahren auch die „Night Of The Proms“ nach Deutschland. Der große Pop-trifft-Klassik-Wanderzirkus ist schon ein Ritual wie der Weihnachtsbaumkauf. Und er hat auch selbst seine Rituale, wenn auch das „Hey Jude“-Finale oder der „Pomp and Circumstance“-Marsch (der Verweis auf den Ursprung der Crossover-Idee in England) längst nicht mehr so gesetzt sind wie das furiose „Music (was my first love)“ des inzwischen gestorbenen Band-Chefs John Miles. Aber eines gilt: Noch am Konzertort, etwa in der Münchner Olympiahalle, wird ein Ticketschalter aufgebaut. An dem kaufen etliche Gäste rabattierte Karten fürs nächste Jahr.