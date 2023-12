Kritik: "Night Of The Proms"

Star unter Stars: Sängerin Aura Dione bei der Night Of The Proms in der Olympiahalle.

Bei der "Night Of The Proms" in der Olympiahalle begeistern neben Stars wie Toto, Anastacia, James Morrison, Aura Dione und Camouflage auch der Chor Fine Fleur und das Antwerp Philharmonic Orchestra mit dem vielseitigen Cellisten Nathan Chan.

Von Dirk Wagner, München

In gleich drei aufeinander folgenden Veranstaltungen am Wochenende gelang der 1985 entstandenen, jährlichen Konzertreihe "Night of the Proms" in der Olympiahalle eine vorweihnachtliche Familien-Show, wie man sie im deutschen Fernsehprogramm leider vergeblich sucht.