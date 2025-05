Es ist noch kein Jahr her, da trat er durch den Riss einer übergroßen Zeitungsseite vor das Publikum in der Münchner Olympiahalle: „Banned in Germany! Alice Cooper“ stand da als große Schlagzeile drauf. Natürlich, dass der Erfinder des Shock-Rock wirklich jemanden schocken konnte und eventuell verbannt wurde, das ist eine Weile her, mit Hits wie „School’s Out“ war er vor mehr als fünf Jahrzehnten der Opi-Schreck.

Heute ist Vincent Furnier alias Alice Cooper selbst ein überaus beliebter 77-jähriger Opa – und zu jedem Schabernack bereit: 2025 ist er die Zugnummer bei den 16 Konzerten der „Night of the Proms“-Tour in Deutschland, von denen die meisten Shows, nämlich drei, in München steigen (12., 13. und 14. Dezember).

Wie alle Pop-Künstler wird Alice Cooper bei diesem Klassik-trifft-Pop-Spektakel seine größten Hits zusammen mit einem Symphonieorchester und einem Chor noch einmal aufpolieren. Höchstens das verwundert ein wenig, da sich Cooper gerade wieder für ein neues Album mit nahezu der Ur-Besetzung seiner Band von 1968 zusammengefunden hatte. „Es fühlt sich an, als sei keine Zeit vergangen“, schwärmte er da noch.

Aber vielleicht hat es sich bis zu dem Briten herumgesprochen, welchen Spaß die Künstler der „Night of the Proms“-Familie jedes Jahr haben. So ergibt sich auch 40 Jahre nach der Gründung des Spektakels in Belgien eine erstaunliche Hitparade: New-Wave-Pionier Midge Ure wird in seinem Ultravox-Song „Dancing With Tears In My Eyes“ schwelgen, Deutschlands Pop-Ästhet Michael Schulte sicher auch „You Let me Walk Alone“ singen, mit dem er 2018 beim ESC Vierter wurde. Die britische Retro-Soul-Diva Joss Stone ist ebenso dabei wie die belgischen Electro-Tribal-Stars Safri Duo mit ihrem Dauer-Hammer „Played-A-live (The Bongo Song)“. Wie Cooper stand auch die Australierin Vanessa Amorosi bereits 2024 in der Olympiahalle auf der Bühne – als Sängerin von Dave Stewart bei den Eurythmics in der Night Of the Proms; diesmal geht es um ihre eigenen Hits wie „Absolutely Everybody“.

Night Of the Proms 2025, Fr., Sa. und So., 12., 13. und 14. Dezember, München, Olympiahalle, weitere Termine: 28.11. Mannheim, 29.11. Dortmund, 30.11. Oberhausen, 2. und 3.12. Frankfurt, 4.12. Hannover, 5. und 6.12. Hamburg, 7.12. Bremen, 16.12. Erfurt, 17.12. Stuttgart, 19. und 20.12. Köln