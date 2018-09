30. September 2018, 18:48 Uhr "Niemals wieder" Roter Platz

Für seine Kunstaktion zum Jahrestag des Kriegsendes sucht Walter Kuhn noch Helfer

Von Jakob Wetzel

Walter Kuhn hat Großes vor. Am 11. November jährt sich zum 100. Mal der Waffenstillstand von Compiègne und mit ihm das Ende des Ersten Weltkriegs. Von diesem Tag an sollen mehr als 3000 Mohnblumen aus Kunstseide auf dem Königsplatz stehen. Drei Wochen lang, bis zum 3. Dezember, sollen sie sich auf den Grünflächen im Wind wiegen, hüfthoch und blutrot. Klatschmohn ist im englischsprachigen Raum ein Symbol des Gedenkens an gefallene Soldaten. Für Kuhn aber ist er ein Zeichen des Friedens. Er will an alle Kriegstoten erinnern, an die von einst ebenso wie an die Opfer der Kriege von heute. Die letzten Vorbereitungen haben jetzt begonnen. Und Kuhn sucht Freiwillige, die helfen.

Er wolle mit dem Blumenmeer auf dem Königsplatz ein Zeichen setzen, sagt Kuhn. In einer Zeit, in der global aufgerüstet werde, in der nationalistische und revanchistische Gedanken wieder um sich greifen, brauche es eine "ästhetische Intervention" für den Frieden. Der Königsplatz biete sich dafür an: Einst unter König Ludwig I. als Ort der Kultur konzipiert, hatten ihn die Nazis von 1933 bis 1945 in ihre zentrale Kultstätte verkehrt. Die Steinplatten, mit denen sie den Platz pflastern ließen, sind längst verschwunden, doch der Königsplatz ist für immer mit den Bildern von militaristischen Aufmärschen sowie in Reih und Glied stehenden Parteisoldaten verknüpft. Genau hier sollen deshalb die Blumen stehen. "Niemals wieder" hat Kuhn sein Projekt getauft.

Walter Kuhn will ein Zeichen setzen. (Foto: Florian Peljak)

Die Eröffnungsfeier ist für den 11. November um 11 Uhr geplant. Vor den Propyläen wird dann eine große Bühne stehen, auf der unter anderem mehrere Chöre auftreten sollen. Vor der Glyptothek wird ein schwarzer Container stehen, auf dem "Niemals wieder" zu lesen sein wird, in Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Serbokroatisch. Drinnen werden Bilder und Fotografien zum Kriegsende zu sehen sein. Außerdem haben Schülerinnen und Schüler der Anita-Augspurg-Berufsoberschule an der Brienner Straße historische Gedichte und Statements eingesprochen, die im Inneren des Containers in Endlosschleife laufen.

Bis dahin hat Kuhn noch viel zu tun, auch wenn er schon viele Hindernisse überwunden hat. Erst zog sich die Genehmigung hin, dann sei es schwierig gewesen, die nötigen 80 000 Euro aufzutreiben, sagt er. Kuhn hatte sich an viele Firmen, an Banken und Versicherungen gewandt, aber nur wenige waren bereit, das Projekt zu unterstützen. Und dann zog er sich beim Transport der Blumenstängel vom Produzenten in der Oberpfalz in sein Münchner Atelier auch noch einen Bandscheibenvorfall zu. Die Blumen sind groß, die Blüten haben einen Durchmesser von jeweils 70 Zentimeter, und die Stängel wiegen insgesamt zweieinhalb Tonnen.

3000 Mohnblumen aus Plastik will Walter Kuhn zum 11. November auf dem Königsplatz aufstellen. Doch noch fehlen Paten zur Finanzierung und Helfer, die mit anpacken. Simulation: Walter Kuhn (Foto: )

Er habe bei seinem Projekt aber auch viel Schönes erlebt, sagt Kuhn. Seit Juni hätten sich etwa 270 Paten gefunden, die für einzelne Mohnblumen bezahlen, sagt er. Eine kostet 20 Euro; durch die Paten seien bereits weit mehr als 1000 von ihnen refinanziert. Vor allem aber habe er bewegende Zuschriften bekommen. "Einer hat 60 Euro überwiesen und gebeten, ich solle als Paten die Namen seiner Enkel aufnehmen. Es gehe schließlich um deren Zukunft", sagt Kuhn. "Ein anderer sagte, er spende im Namen seiner Urgroßonkel. Die seien im Ersten Weltkrieg gefallen."

Hilfe kann Kuhn noch immer gebrauchen. Die Patenaktion läuft weiter; sollte mehr gespendet werden als nötig, will Kuhn mit dem Überschuss die Stiftung Kolibri unterstützen, die Flüchtlingen und Migranten in Notlagen und bei der Integration hilft. Vor allem aber wäre es gut, wenn noch jemand mit anpacken wollte, sagt Kuhn. Von 1. bis 4. November müssen die Blumen im Boden verankert werden. Alleine schafft er nicht alles; er braucht Helfer in Zweier-Teams. Jeweils einer muss dann ein 45 Zentimeter tiefes Loch bohren, ein anderer die bereits fertig hergestellten Blumen darin mit einem Holzkeil befestigen. Vor allem am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. November, seien Helfer noch sehr willkommen, sagt Kuhn - falls einer einen Bohrhammer mitbringen könne, umso besser. Und schließlich fehlen auch noch Freiwillige zum Aufpassen. Täglich zwischen 13 und 19 Uhr müsse jemand den Container bewachen, sagt Kuhn. Wer helfen will, kann sich unter www.niemalswieder.com eintragen. "Wir können jede Menge Leute brauchen."