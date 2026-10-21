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Nicole Wellemins Roman „Gegenlicht“Wenn aus Außenseitern Freunde werden

Lesezeit: 3 Min.

Langsam Vertrauen fassen: Die Jugendlichen in Nicole Wellemins Coming-of-Age-Roman „Gegenlicht“ haben es beide zu Hause nicht leicht. Hier ein Symbolbild.
Langsam Vertrauen fassen: Die Jugendlichen in Nicole Wellemins Coming-of-Age-Roman „Gegenlicht“ haben es beide zu Hause nicht leicht. Hier ein Symbolbild.
Foto: Ute Grabowsky/photothek.net

Die Autorin Nicole Wellemin macht in ihrem dritten Roman „Gegenlicht“ zwei gefährdete Jugendliche zu Verbündeten. Leider packt sie zu viele aktuelle Themen dazu.

Kritik von Sonja Ganzenmüller

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Am Anfang ist es dunkel. Stockdunkel. Die 14-jährige Annelie tastet sich durch eine Höhle, in der sie ihre Klassenkameraden einfach zurückgelassen haben, nachdem sie mit dem Versprechen auf eine Party erst hineingelockt wurde. Das Mädchen krabbelt zwei Tage lang durch die Dunkelheit, bis sie ein schwaches Leuchten bemerkt, auf das sie sich hinbewegt. Einen Ausweg findet. Dort findet sie Morli, der eigentlich Moritz heißt, völlig entkräftet und rettet ihr vermutlich damit das Leben.

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