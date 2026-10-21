Am Anfang ist es dunkel. Stockdunkel. Die 14-jährige Annelie tastet sich durch eine Höhle, in der sie ihre Klassenkameraden einfach zurückgelassen haben, nachdem sie mit dem Versprechen auf eine Party erst hineingelockt wurde. Das Mädchen krabbelt zwei Tage lang durch die Dunkelheit, bis sie ein schwaches Leuchten bemerkt, auf das sie sich hinbewegt. Einen Ausweg findet. Dort findet sie Morli, der eigentlich Moritz heißt, völlig entkräftet und rettet ihr vermutlich damit das Leben.