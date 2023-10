Nicolas Jaar ist für seinen Elektropop international bekannt. Auch in Deutschland war er schon mehrfach zu hören wie hier im Sommer 2017 in Hamburg.

Von Evelyn Vogel

Unter Studierenden der Münchner Kunstakademie gibt es seit Tagen Streit. Dahinter steht die Frage, ob der international bekannte Musiker und Soundspezialist Nicolas Jaar die Ergebnisse eines Akademie-Workshops präsentieren darf, nachdem er auf Instagram die Terrorattacken der Hamas zu rechtfertigen versuchte, indem er sie als "das Ergebnis einer direkten Provokation" israelischer Politik in Palästina darstellt. Den Post hat Jaar einen Tag nach dem Überfall auf Israel abgesetzt. Er ist nach wie vor in seinen "Highlights" zu lesen. Und es ist nicht der erste Post, in dem er seine anti-israelische Einstellung öffentlich teilt. Eine Teilnehmerin des Workshops hat sich nach dem jüngsten Post distanziert. Die anderen neun haben die Präsentation unter dem Titel "The Middle Ear" für Dienstag in einem Café angekündigt. Allerdings ist für Sonntagabend ein Treffen des Kollektivs angesetzt, in dem "ergebnisoffen" über den Termin beraten werden soll. Bis dahin wolle man keine Stellungnahme abgeben.