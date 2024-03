Lesenswert: Zum 15. Mal lässt Krimiautorin Nicola Förg ihre Kommissarin Irmi Mangold ermitteln. In "Zornige Söhne" geht es um den Generationenkonflikt zwischen den Babyboomern und der Gen Z.

Von Sabine Reithmaier

Lang dauert es nicht mehr, bis Irmi Mangold in Ruhestand gehen darf. Immer öfter überwältigt die 65-jährige Hauptkommissarin das Gefühl, dass die Zeit dafür reif ist. Ein wenig liegt das auch an dem Fall, den sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Kathi Reindl aufzuklären hat. Denn Autorin Nicola Förg lässt sie im jüngsten Krimi "Zornige Söhne" tief in die Schattenseiten von Internet und Social Media eintauchen.