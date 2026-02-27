Nicola Förg ist eine vielseitige Autorin und Journalistin. Sie hat Reiseerzählungen geschrieben, Pferde- und Katzengeschichten, dazu drei Romane. Bekannt gemacht aber haben sie ihre Krimiserien. 2002 erfand sie Kommissar Gerhard Weinzirl, der bis jetzt elf Morde im Allgäu aufgeklärt hat. Noch erfolgreicher agiert ihre Kommissarin Irmi Mangold, die, zumindest bislang, in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung ermittelt und im neuen Buch „Schroffe Klippen“ (Piper) bereits ihren 17. Fall löst.
Krimiautorin Nicola Förg über Tier- und Umweltschutz„Deutschland ist komplett verhundet“
Lesezeit: 6 Min.
Die erfolgreiche Krimiautorin Nicola Förg bewirtschaftet einen Ponyhof in Oberbayern und veröffentlicht neben einem neuen Krimi jetzt auch ein Sachbuch zum „Landwissen“. Beim Tier- und Umweltschutz sieht sie Nachholbedarf in der Gesellschaft.
Interview von Sabine Reithmaier
Anja Gmeinwiesers Debütroman „Wir Königinnen“:„Ich regiere nicht die Welt, ich mache nur meinen Job“
Eine Lkw-Fahrerin, eine Aussteigerin und viele trächtige Kühe auf großer Fahrt durch Europa: In Anja Gmeinwiesers Debütroman „Wir Königinnen“ wird gekotzt, gestritten, geküsst, gevögelt. Ein Leben endet, ein Leben beginnt. Dazwischen: vitale Freude am Diskurs.
Lesen Sie mehr zum Thema