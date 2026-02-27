Nicola Förg ist eine vielseitige Autorin und Journalistin. Sie hat Reiseerzählungen geschrieben, Pferde- und Katzengeschichten, dazu drei Romane. Bekannt gemacht aber haben sie ihre Krimiserien. 2002 erfand sie Kommissar Gerhard Weinzirl, der bis jetzt elf Morde im Allgäu aufgeklärt hat. Noch erfolgreicher agiert ihre Kommissarin Irmi Mangold, die, zumindest bislang, in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung ermittelt und im neuen Buch „Schroffe Klippen“ (Piper) bereits ihren 17. Fall löst.