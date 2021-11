Von Sabine Reithmaier

Eigentlich ist Nicola Förg bestens bekannt wegen ihrer Krimis. Genauer gesagt wegen zwei Krimiserien. Rund um Garmisch-Partenkirchen hat das Kommissarinnen-Duo Irmi Mangold und Kathi Reindl bereits zwölfmal Mörder zur Strecke gebracht, während Gerhard Weinzirl selbiges bislang zehnmal im Allgäu und im Pfaffenwinkel erledigte. Und in Förgs jüngstem Werk "Böse Häuser" unterstützt er die beiden Kolleginnen sogar tatkräftig. Neben diesen Krimis hat die Autorin, die mit ihrem Mann einen Hof in Prem (Landkreis Weilheim-Schongau) bewirtschaftet, auch Reiseerzählungen geschrieben sowie Pferde- und Katzengeschichten. Doch jetzt hat sie sich mit "Hintertristerweiher" (Piper) erstmals an einen richtig großen, 400 Seiten dicken Familienroman gewagt.

Der beginnt zwar nicht mit einem Mord, aber doch mit einem Todesfall. Isabelle, schwerkrank und fast 90 Jahre alt, hat sich zum Freitod mit Sterbehilfe in der Schweiz entschlossen. Das Erbe, dass sie ihrer Nichte Aurelie hinterlässt, ist atemberaubend: Wertpapiere, Gold, eine wegen ihrer Architektur preisgekrönte Ferienhausanlage, ein Haus an der französischen Atlantikküste und einen Allgäuer Bauernhof nebst Ausflugslokal am "Hintertristerweiher". Dumm ist nur, dass sich die Großstädterin Aurelie erst bewähren und den Hof, der kranken, alten Tieren ein Heim bietet, erst ein Jahr lang betreiben muss. Wenn ihr das nicht glückt, erbt ein unbekannter Anderer.

Die Begeisterung ihrer Familie hält sich in Grenzen. Die Kinder Lotte und Laurent hätten zwar nichts gegen einen Urlaub im Ferienhaus am Atlantik einzuwenden, aber auf den Allgäuer Weiher könnten sie gut verzichten. Ehemann Eike hätte gern das Vermögen, doch für die körperliche Schwerstarbeit auf dem Hof hat der vielbeschäftigte Journalist keine Zeit. So ist Aurelie, von Beruf Lehrerin, an den meisten Wochenenden allein am Hintertristerweiher und übt sich in Füttern, Ausmisten, Mähen, Kochen, Servieren und freundet sich mit den Nachbarn an.

Der Einstieg in eine völlig fremde Welt fällt Aurelie nicht leicht, vieles geht anfangs schief. Förg erzählt das unprätentiös und amüsant. Klar, der Roman kann seine umwelt- und tierschutzschutzaktive Schöpferin nicht verleugnen: Der Leser erfährt viel Grundsätzliches über ökologische Landwirtschaft, lernt mit Aurelie jede Menge Fachbegriffe und hasst mit ihr jeden Rasenroboter, weil er die Artenvielfalt gefährdet. Wirklich spannend macht den Roman aber eine zweite Zeitschiene, in der die Geschichte der Französin Isabelle erzählt wird. 1940 hatte sie sich als Zehnjährige in Les Sables mit dem jungen deutschen Soldaten Fritz angefreundet. Der desertiert später und schafft es über abenteuerliche Wege zurück nach Ochsenfurt. Jahre später landet Isabelle, enttäuscht von ihrer Familie, in Oberstaufen und beginnt dort, Pferde zu züchten.

Förg erzählt unterhaltsam mit viel Tempo, verschränkt Szenen und Schauplätze geschickt. Der Leser pendelt zwischen der französischen Atlantikküste, der Großstadt München, in der Aurelie bislang lebt, dem fränkischen Ochsenfurt und vor allem dem fiktiven Moorweiher in der Nähe von Oberstaufen, im Übrigen der Ort, an dem die Autorin, Jahrgang 1962, ihre ersten Kindheitsjahre lebte. Da Förg keine Klischees strapaziert, sondern ihre Protagonisten humorvoll beobachtet, bleibt der Roman bis zum Schluss ein echtes Lesevergnügen.